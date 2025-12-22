偶像瘋子丨崔秀英與男友鄭敬淏對撼　飾追星律師為偶像金宰永辯護

由崔秀英和金宰永主演的全新懸疑愛情韓劇《偶像瘋子》將於今晚（22日）在Viu即將首播，劇中崔秀英將化身明星大狀，展開一段為摯愛偶像證明無罪的浪漫故事。以下六大劇集亮點近日廣受網民熱討，觀眾不妨做定功課，稍後到Viu緊貼最新進度。

完美演繹粉絲心理

韓劇《偶像瘋子》講述孟世娜（崔秀英飾）表面是個人氣爆燈的刑事專門律師，私下的她卻是男子樂團「Gold Boys」資深鐵粉；某天她最愛的男團成員都來益（金宰永飾）意外捲入離奇命案，為了證明偶像清白，世娜決定接手案件，為其洗清嫌疑！有韓劇迷認為《偶像瘋子》設定新穎：「粉絲一定能夠代入角色」、「追星女也可以拯救偶像」；女主角秀英亦透露，飾演「孟世娜」時不時想到自己的粉絲：「在準備這部劇的過程中，我最先想到的就是我的粉絲！他們總在台下看著我、熱切地希望我得到幸福，這件事讓我大感動；也許我的粉絲比我身邊的人更了解我，即使我出了甚麼事，他們也會百分之百地信任我。」

韓劇《偶像瘋子》講述孟世娜（崔秀英飾）表面是個人氣爆燈的刑事專門律師，私下的她卻是男子樂團「Gold Boys」資深鐵粉；某天她最愛的男團成員都來益（金宰永飾）意外捲入離奇命案，為了證明偶像清白，世娜決定接手案件，為其洗清嫌疑！

女主角秀英亦透露，飾演「孟世娜」時不時想到自己的粉絲：「在準備這部劇的過程中，我最先想到的就是我的粉絲！」

出道17年首演律師

「少女時代」成員秀英自2007年開始演出電視劇，主演了不少膾炙人口的作品，如《拜托戒酒吧》女性汽車維修師、《陌生人》爽快女警，今次更是她入行以來首度挑戰律師角色，對此她自認夢想成真：「這個劇本很有意思，加上律師的設定非常吸引我，因為我一直很想嘗試。」不過她也坦言被對白考起：「記住法律術語並不容易，但是這份工作的吸引力在於你可以自信地為他人辯護，而且勝負取決於自己的表現，讓我覺得這個職業很有魅力。」劇中崔秀英可謂「一人分飾多角」，從機智幹練的精明律師、到追星超過十年的資深粉絲，每個表現均充滿反差萌，不少粉絲留名等睇：「她比我還像粉絲」、「我好像看到自己」，讓人更期待她的演出。

「少女時代」成員秀英自2007年開始演出電視劇，主演了不少膾炙人口的作品，今次更是她入行以來首度挑戰律師角色，對此她自認夢想成真。

劇中崔秀英可謂「一人分飾多角」，從機智幹練的精明律師、到追星超過十年的資深粉絲，每個表現均充滿反差萌。

金宰永挑戰偶像門面

金宰永在《偶像瘋子》飾演偶像樂團「Gold Boys」的門面擔當兼主唱都來益，某天頓成謀殺案嫌疑犯，事業從此陷入低潮。談及接演偶像角色，金宰永透露：「我學了樂器、嘗試了錄音，還拍攝了音樂節目裡演出的場面！我參考了DAY6、CNBLUE和FT Island的演出，因為組合是樂隊偶像的定位，所以我參考了很多類似的樂團。」當被問到自己在團中的定位，他即表示：「中心位，我想成為視覺中心（門面）！」金宰永也表示，女團出身的秀英毫不保留地向他提供建議，使他獲益良多：「她會逐一指出我的問題，例如需要多看鏡頭、保持微笑，注意呼吸，正因為她的意見，我才能演得更加真實自然。」

金宰永在《偶像瘋子》飾演偶像樂團「Gold Boys」的門面擔當兼主唱都來益，某天頓成謀殺案嫌疑犯，事業從此陷入低潮。談及接演偶像角色，金宰永參考了很多樂團，透露：「我學了樂器、嘗試了錄音，還拍攝了音樂節目裡演出的場面！」

無懼與男友打對台

繼《拜托戒酒吧》後，秀英再度與男友鄭敬淏打對台！由鄭敬淏主演的電視劇已於月初首播，兩人更同時飾演律師角色，可說撞到正一正！不過秀英對此毫不擔心：「兩部劇是不同類型，劇情也不同，所以我沒有考慮這個問題。《偶像瘋子》並不是著重於展現律師的工作，而是更側重在人際關係和經歷，我覺得這樣更好。」

繼《拜托戒酒吧》後，秀英再度與男友鄭敬淏打對台！由鄭敬淏主演的電視劇已於月初首播，兩人更同時飾演律師角色，可說撞到正一正！不過秀英對此毫不擔心：「兩部劇是不同類型，劇情也不同，所以我沒有考慮這個問題。」

羨慕《善宰》高人氣

熱爆韓劇《背著善宰跑》憑偶像和救贖元素殺出重圍，金宰永回應兩劇的相異之處時，坦言曾與邊佑錫互相打氣：「善宰一直都很帥，但都來益只有前期帥，之後他被當作嫌疑人跌入谷底後，便展現出渴望別人支持的空虛；正是在這種情感變化中，他遇到信任自己的世娜，內心逐漸被敞開，這也是兩部劇的不同之處。」對於《偶像瘋子》能否接棒，金宰永則輕鬆表示：「一直期待能有《背著善宰跑》的高人氣，今天過來的時候還看了邊佑錫演唱《陣雨》的影片，心想我會不會也有這種機會？」

熱爆韓劇《背著善宰跑》憑偶像和救贖元素殺出重圍，對於《偶像瘋子》能否接棒，金宰永則輕鬆表示：「一直期待能有《背著善宰跑》的高人氣，今天過來的時候還看了邊佑錫演唱《陣雨》的影片，心想我會不會也有這種機會？」

雙向的救贖浪漫

除了愛情、追星和救贖元素外，《偶像瘋子》的一大看點正是劇情融入了的懸疑氛圍，觀眾可望隨著秀英的腳步逐步找出真相！此外秀英亦補充「雙向的救贖浪漫」是劇集的吸引點：「題材緊湊而人物關係深刻且現實；『我救你、你救我』的治癒過程被導演這位浪漫大師很好地刻劃出來。」