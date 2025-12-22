James Ransone逝世｜童年曾遭多次性侵留創傷染癮 嫌疑人不獲起訴

曾參演《小丑回魂2》（It Chapter Two）以及《接駁靈聲》（Black Phone）系列的美國男星James Ransone昨日（21日）傳出死訊，終年46歲，遺下老婆及兩名兒子。

美國男星James Ransone昨日（21日）傳出死訊，終年46歲。（Getty Images）

根據外媒報導，James Ransone於12月19日被發現在洛杉磯家中身亡，死因是上吊自殺。洛杉磯警方接報後到達案發現場，其後完成調查報告，並未發現任何可疑之處。

James Ransone於12月19日被發現在洛杉磯家中身亡，死因是上吊自殺。（Getty Images）

James Ransone於千禧年代入行，憑劇集《火線重案組》（The Wire）第2季中飾演「Ziggy Sobotka」一角而走紅，亦曾在電視劇《Ed》和《Third Watch》中客串。除此之外，他還有不少的著名作品，例如：《原罪犯》（Old Boy）、《案內人》（Inside Man）、《CSI：犯罪現場調查》、《天堂執法者》、《Burn Notice》、《Tangerine》等。

James Ransone於千禧年代入行。(IG圖片)

James Ransone曾公開指控，他童年曾遭性侵，當年他於馬里蘭州一所中學就讀期間，遭到一名職員多次性侵犯。經歷這次創傷，讓他陷入了「一輩子的恥辱與難堪」，因為這次經歷更染上酒精及藥物成癮的問題。2006年James Ransone成功戒掉癮後，感到自己已準備好面對過去，並於2020年向警方報案。但當地檢察官在調查結束後，最後決定不提出起訴。