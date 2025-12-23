中年好聲音4｜鄭衍峰取代許文軒主持？　爆後台訪問會有新元素

鄭衍峰約於2017年加入TVB，憑大隻靚仔外型和口才，入行後無論拍劇或做主持，都如魚得水。最近鄭衍峰獲提名角逐《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主持獎項。昨日（22/12）他出席記者會接受《香港01》訪問，提到入選十強時，表示相當感觸。

鄭衍峰入圍「最佳男主持」。但今年入選名單依然好強。（林迅景 攝）

他說：「黐線，另外嗰9個，唔好講佢哋入行幾耐，每一個合作嘅時候，或者私底下都教我好多嘢，可以能夠喺十強裏面，突然間有啲感觸。能夠企喺佢哋隔籬，呢個list含金量好高，自己能夠成為拉低標準嗰個，應該都唔會太差，好似對自己呢一兩年成績有少少交代。」

鄭衍峰做《中年好聲音4》主持。大家覺得表現如何？（截圖）

談到今年初任《中年好聲音4》的後台主持，鄭衍峰直言十分具有挑戰性。「（取代許文軒喎？）真係唔好咁講，我哋做藝人真係好被動。有一日收到監製電話，話想試啲唔同嘢，新嘢，加啲新元素。」他表示，後台主持這個崗位十分需要自發性和自覺，所以他真的嘗試與參賽者打成一片，融入他們的圈子，更盡量都與每位參加者聊天了解他們，務求令後台訪問更精彩。

除此之外，他更為今輯加了新元素：「摸咗頭兩集之後，我都同節目組講，呢個位我反而唔想佢哋畀太多指引我，去到三集之後，我主動申請，就話唔郁佢啲攝影團隊底下，畀一支拍Vlog嘅運動相機我，我自己周圍跑，捉佢哋落台時嘅感受。」

鄭衍峰入圍「最佳男主持」，屬年資最淺的一位。（林迅景 攝）