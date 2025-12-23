何沛珈阮浩棕爆分手兩年情玩完　傳TVB下禁愛令兩人為事業棄愛

現年29歲的TVB小花何沛珈（Roxanne） 參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」。其後，她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，不少節目均見到其身影，就連去年四年一度的體壇盛事巴黎奧運，她也有份成為「奧運六星」之一，可見備受器重。何沛珈緋聞男友阮浩棕是星三代，他家世顯赫，為已故資深演員梁舜燕的孫子，近年在多部劇集中擔演要角，去年頒獎禮更大熱奪得「飛躍進步男藝員」及首次入圍「最佳男配角」最後五強，是TVB力捧的新生代小生之一。

何沛珈。(節目截圖)

何沛珈。(ig圖片)

阮浩棕。(資料圖片)

何沛珈與阮浩棕因2023年合作拍攝劇集《異空感應》而傳出緋聞，但兩人均避談拍拖一事，大家亦只見到他們時不時同場出席大騷。今年2月他倆曾一起出席一個眼鏡活動，更以情侶檔拍下硬照，十分之登對。兩人傳緋聞至今雖然從未正面承認戀情，並以「了解中」來回應，但他們拍拖似是半公開的秘密。

兩人一起接受訪問。(資料圖片)

今日有雜誌報道何沛珈與阮浩棕驚爆分手，結束兩年地下情。有指何沛珈與阮浩棕分手的導火線，除了聚少離多之外，主要是因為TVB為力捧兩人上位，嚴格執行「禁愛令」。據悉，TVB為避免旗下藝人戀情影響事業發展，一直有不成文的「禁愛令」，禁止旗下花旦小生將戀情浮面。TVB亦要求何沛珈與阮浩棕將感情事低調處理。有指兩人為維繫這段感情飽受壓力，最終決定以事業為重，忍痛分手。

兩人好合襯。

日前，何沛珈雜誌影到單獨現身在尖沙咀，身形明顯消瘦，臉色憔悴。獨自到健身房運動之後去看電影，似乎在適應單身生活。何沛珈又在停車場被影到一邊吃三明治，一邊讀劇本，甚至疑因太入戲而表現得情緒激動，看來想寄情工作療情傷。

何沛珈大露背。（陳順禎攝）

何沛珈全銀上陣。（陳順禎攝）