方媛滿月出關穿古裝行catwalk　不輸資深「古裝美人」極搶FO

天王郭富城在今年10月份宣布太太方媛已順利誕下第三位千金，並承襲兩位姐姐「詠」字輩名字，取名為郭詠心（Cheryl)。而方媛產後僅四天而已，就身穿緊身牛仔褲為郭富城慶祝60歲生日，狀態非常之好，近日更在社交網站大曬美照，宣布已滿月正式「出關」，極速瘦身的狀態令不少網民稱羨。

而剛滿月「出關」的方媛亦馬不停蹄接下工作，近日就現身杭州以古裝示人行catwalk ，其古裝扮相唯美仙氣，完全不輸在旁的「妲己」溫碧霞，令網民們紗紗激讚。

從方媛上貼的照片可見，她梳着古典盤髮，髮上插着飾物，並身穿鮮色系漢服，整體散發仙氣氣質。而她還在畫中中間擺出多個充滿古典的Pose，展現出甚麼叫「畫中美人」，非常漂亮。而是次她還與以「妲己」造型亮相的溫碧霞同台行catwalk ，她的「妲己」形象深入民心，盡現媚骨天成的氣息，美艷驚人，再次勾起不少網民童年回憶。

而方媛難得身穿古裝工作，其古裝扮相驚艷不少網民，讓大家紛紛激讚「好仙好美」、「太有風韻」等，完全不輸「妲己」溫碧霞，她留言表示：「一襲古裝入畫來，有幸與「妲己」娘娘並肩走秀，好像闖進了千年之前的夢境。」

