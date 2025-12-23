李龍基被指背王青霞秘冧龍婷　批傳媒老屈激動喊冤：當我色狼呀

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的戀愛故事，比連載電視劇更峰迴路轉，二人拍拖以來受盡輿論，至王青霞被判入獄後，基哥多次淚灑人前，表示一定會等女方出獄及馬上迎娶。今年7月基哥好不容易等到王青霞出獄，但由於女方從此「深潛」、消失於公眾視野，令外界揣測二人情變。雖然基哥對外宣稱與未婚妻情比金堅，但近日竟有傳媒指李龍基與「阿伯殺手」龍婷過從甚密。

基哥帶住60支玫瑰花接王青霞出獄，寓意「分分秒秒都愛你」。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基否認與女友失聯，斥YouTuber老作天馬行空，離晒大譜，他更透露：「我去咗美國、加拿大，登台，共演出5場！我出國前仲送咗Chris番佛山，她父母的家！何來失聯？」（資料圖片）

李龍基指Chris希望低調及盡快被淡忘，所以不欲透露婚事消息，但就強調：「我哋現在很好。」

李龍基否認情變 與王青霞低調處理感情事

王青霞無論是入獄前後都是不少網台的狙擊目標，近日網上流傳她根本尚未離婚，且育有一名18歲兒子，見慣大場面的基哥一於少理，日前回應傳媒時表現淡定，更風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事，將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，叫香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。

網上流傳王青霞根本尚未離婚，且育有一名18歲兒子，基哥回應傳媒時表現淡定，風騷地以「老婆」稱呼王青霞，強調兩人真心相愛，只是現階段想低調處理感情事，將所有負面傳聞歸類為「創作故事」，叫香港人不要受靠點擊為生的網紅誤導。（資料圖片）

李龍基被爆飯局與龍婷互動親暱 傳秘冧女方

基哥更直言與未婚妻有「生B計劃」，一切隨緣，透露王青霞「失蹤」是因為忙著打理父親龐大的家族事業，自己都等她養。不過，根據《東周刊》報道指，基哥日前出席一個宴會時，原本獨自一人顯得有點納悶，但當見到年輕他31歲、《中年好聲音》的龍婷到場後，就即時生猛！報道指基哥見到龍婷即主動上前熱情招呼，旁若無人地密密斟，龍婷更不避嫌地與基哥分享手機內容，頭貼頭極之親暱。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。

有周刊報道指，李龍基在飯局上原本納悶，見《中年好聲音》的龍婷到場後，就即時生猛晒，旁若無人地密密斟，更頭貼頭睇電話。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。（資料圖片）

李龍基激動喊冤 還原「咬耳仔」真相

《01娛樂》就報道向李龍基查詢，他激動喊冤，先斥：「估唔到《東周刊》變咗以前嗰間《一周》（壹週刊）。」他指飯局是今年11月8日，當時有朋友請食飯，他不明白周刊現今才報道有何居心，他憶述：「當晚有朋友請食飯，其中有個《東週》的記者！當然龍婷也在！當晚有人唱歌的，聲音很大，龍婷講嘢又細聲，所以我間中湊耳去聽！估唔到佢就趁呢個機會，同埋趁呢個角度，咁影到我哋好似好親密咁，真係好可悲！咁嘅大周刊都可以亂作一通，為着賣子（紙）真係可悲可悲！」

李龍基激動喊冤，憶述被指「咬耳仔」，是因為飯局上有人大聲唱歌，而龍婷說話很細聲，所以他才要湊耳去聽，誰知被亂作一通。（資料圖片）

與龍婷僅見面兩次 斥記者借位影相：當我色狼呀？

基哥表示自己跟龍婷只是第二次見面，當晚大把人在場，豈會當眾攬住對方？他怒轟傳媒借位影相，當他是色狼：「當然我都好佩服佢哋嘅攝影技術，居然係捉得到呢個咁嘅場面，係好叻嘅一個記者。但係你睇吓佢寫啊，嘩，又話冧龍婷啊，又話攬實啊，當然當晚咁多人喺度，點可以攬實啊？同埋冧佢呢，真係當我色狼啊！」

基哥表示自己跟龍婷只是第二次見面，當晚大把人在場，豈會當眾攬住對方？他怒轟傳媒借位影相，當他是色狼！（IG@staceylongting）

怒轟傳媒為賣紙冇信心 自覺被相熟記者利用

他繼續狠批紙媒為賣紙而不擇手段：「而家嗰啲紙媒啊，為咗賣紙就無所不用其極，冇晒底線、冇晒良心，真係可悲可悲！係咪呢輪佢哋嘅周刊嗰個銷售額好細呀？想搵啲嘢嚟搞啊？係咪呢？」基哥愈講愈激動，更自言覺得自己被出賣，他說：「其實當晚嗰個東周刊嘅記者我都好熟㗎，所以一啲都冇提防到佢將我啲咁嘅相嚟咁樣利用，真係令我覺得交朋友真係有啲心寒呢！」

基哥狠批傳媒為賣紙無所不用其極，更認為自己遭到利用，大感心寒。（資料圖片）

龍婷年紀雖然比王青霞稍大，不過一向與年長男士有緣，曾被踢爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻，更在停車場打男方Pat Pat。事後，丘亞葵急忙否認，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」更只是「Hello Kiss」，成為一時佳話。

龍婷一向是「阿伯殺手」。（IG@staceylongting）