60歲影后指香港年輕演員難有出路　爾冬陞覺斷層嚴重擠壓新人空間

香港影視行業現正經歷冰河時期，產量比以往減少，許多演員無戲可拍，在這種情況之下，他們會做其他兼職維持生計、轉戰直播市場，甚至乎在景區接接表演重現經典角色等，影視發展已明顯不及從前。而影后劉嘉玲亦似乎有感，在近期播出的內地綜藝節目《一路繁花2》中，直言在香港娛樂圈中，演員已經沒有出路了。

劉嘉玲近年多參與錄製內地綜藝節目。（《一路繁花2》微博圖片）

香港演員沒有出路

在近期節目中，劉嘉玲就與其他嘉賓來到香港取景拍攝節目，當大家閒聊時，內地演員寧靜就表示在香港九十年代（影視行業）簡直瘋狂，問到那這些年情況怎麼樣呢？劉嘉玲就二話不說：「不行了，（演員都幹嘛去了？）沒有出路，因為他（演員）也沒有平台，讓他們發展他們的事業，那年輕演員沒鍛練的機會。」

寧靜同劉嘉玲閒聊。（影片截圖）

劉嘉玲表示香港演員沒有出路了。（影片截圖）

爾冬陞表明香港不缺演員

事實上，近年香港影視行業減少了許多本土製作，幾乎都是合拍片，影院亦已陸續關閉多間，去年全年票房總收入為13.4億港元，創13年新低。而且行業裡斷層嚴重，新生代演員難有出頭天，著名導演爾冬陞曾公開提及批評有一些製片方過度依賴大齡演員，原設定的40歲角色竟由60歲的演員演出，擠壓了新人的空間，強調香港不缺演員、不缺導演、不缺編劇，缺的是有眼光的製片家。