任達華愛女任晴佳21歲生日　將繼承物業讀超級精英大學贏在起跑線

影帝任達華與名模太太琦琦育有一女任晴佳（Ella），愛女遺傳了父母的優良基因，身材高䠷又美貌出眾，更獲封「最索星二代」！轉眼間任晴佳迎來21歲生日，她在IG曬出慶生照，並寫道：「birthday love ❤️‍🔥」相中所見，壽星女任晴佳身穿紅色露膊短裙，手抱大紥紅玫瑰，心情大靚！

天生Model身材。（IG@ellayamm）

慶祝21歲生日！（IG@ellayamm）

任晴佳英國留學讀倫敦政治經濟學院

任晴佳自小已獲父母悉心栽培，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，現時就讀倫敦政治經濟學院，該校被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名，更與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。

任達華名下物業留給女兒任晴佳

任達華曾表示將來會讓女兒自由發展，並支持女兒做任何事：「佢自己其實好鍾意讀書，亦好鍾意AI，呢個係佢選擇，我冇所謂，只要有適合或者自己鍾意嘅，我係保持一個開放嘅態度，佢鍾意做乜嘢就做乜嘢，最緊要開心。」有傳有「娛圈樓王」之稱的任達華，將名下30多個海外及香港物業留給愛女，但他就表示：「冇咁嘅事。（會否考慮將物業留給女兒？）呢個當然。（多唔多？）唔多物業。」問到任晴佳是否有物業「揸手」，任達華就表示不知情，並表示投資的事情都交由太太打理。

