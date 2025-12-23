胭脂淚劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《胭脂淚》陸劇有陳小桃作為編劇，麥田為執導，由李沐宸、劉旭威領銜主演的一套以民國懸疑復仇為題材的網劇。領銜主演的李沐宸過去曾出演過《司藤》、《夢華錄》以及短劇《招惹》等多部熱門作品，憑藉靈動的演技深受觀眾喜愛。本文將會介紹這部網劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《胭脂淚》劇情大綱

《胭脂淚》講述周府新晉姨太葉之秋（李沐宸 飾）為追查姐姐葉初雪在周府離奇死亡的真相，不惜改名換姓，偽裝成「擋煞新娘」踏入周府深淵，成為周老爺的五姨太，在深宅中周旋於父子三人之中，她與具有「身世秘密」的風流大少（劉旭威 飾）周以墨相識，共同解開周府不為人知的一面。

《胭脂淚》播出時間｜最新追劇日曆

《胭脂淚》網劇幾時播? 《胭脂淚》一共有30集，由芒果TV平台播出。12月23日，SVIP會員10:00更新6集，會員10:00更新4集，非會員10:00更新1集。其後12月24日起，SVIP會員和會員每日10:00更新2集，非會員10:00更新1集。

《胭脂淚》演員

李沐宸 飾 葉小滿/葉之秋

周府五姨太，改名換姓進入周府為姐姐復仇。

劉旭威 飾 周以墨

周府大少爺，傾心五姨太。

陳柏融 飾 余十安

葉之秋的舊相識，現為警局巡長。

劉澤庭 飾 周以琛

周府二少爺，喜歡五姨太。