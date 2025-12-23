Yahoo搜尋人氣榜2025｜姜濤連霸終結 有位TVB小生終極上榜極震驚
撰文：薯條
出版：更新：
Yahoo今日（23日）公布2025年度「搜尋人氣榜」排名。綜觀全年數據，娛樂圈洗牌效應明顯。在「十大熱搜娛樂人物」中，榜首前四位均為今年不幸病逝或離世的藝人，姜濤連續4年霸榜第一終結，而竟然有一位有位TVB小生終極上榜，令人極震驚；而電視劇/節目方面，萬眾期待的《新聞女王2》竟然屈居第二，不敵真人騷《女神配對計劃》。而歌曲榜方面，新興勢力如HUNTR/X及Saja Boys強勢登頂，眾多當紅偶像爭逐，歌后王菲亦罕見上榜。
「十大熱搜娛樂圈風雲人物」
1. 大S徐熙媛
2. 方大同
3. 金賽綸
4. 許紹雄
5. 姜濤
6. 宣萱
7. 于朦朧
8. 謝霆鋒
9. Coldplay
10. 曾展望
「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」
1. 《女神配對計劃》
2. 《新聞女王2》
3. 《中年好聲音3》
4. 《許我耀眼》
5. 《巨塔之後》
6. 《刑偵12》
7. 《奪命提示》
8. 《執法者們》
9. 《東張西望》
10.《金式森林》
「十大熱搜歌曲」
1. HUNTR/X -《Golden》
2. Saja Boys - 《Soda Pop》
3. Gareth.T - 《用背脊唱情歌》
4. 馬天佑 - 《我們什麼都不是》
5. 姜濤 - 《白果》
6. MC張天賦 - 《說謊者》
7. 吕爵安 - 《純銀子彈》
8. Dear Jane - 《你流涙所以我流涙》
9. 王菲 - 《世界贈予我的》
10.Tyson Yoshi& 張敬軒 - 《By My side》