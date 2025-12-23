Yahoo搜尋人氣榜2025｜姜濤連霸終結　有位TVB小生終極上榜極震驚

Yahoo今日（23日）公布2025年度「搜尋人氣榜」排名。綜觀全年數據，娛樂圈洗牌效應明顯。在「十大熱搜娛樂人物」中，榜首前四位均為今年不幸病逝或離世的藝人，姜濤連續4年霸榜第一終結，而竟然有一位有位TVB小生終極上榜，令人極震驚；而電視劇/節目方面，萬眾期待的《新聞女王2》竟然屈居第二，不敵真人騷《女神配對計劃》。而歌曲榜方面，新興勢力如HUNTR/X及Saja Boys強勢登頂，眾多當紅偶像爭逐，歌后王菲亦罕見上榜。



「十大熱搜娛樂圈風雲人物」

1. 大S徐熙媛

「十大熱搜娛樂人物」第1位：大S徐熙媛（ig@hsushiyuan）

2. 方大同

「十大熱搜娛樂人物」第2位：方大同（YouTube@KhalilFong）

3. 金賽綸

「十大熱搜娛樂人物」第3位：金賽綸（ig@ron_sae）

4. 許紹雄

「十大熱搜娛樂人物」第4位：許紹雄（ig@benz_hui）

5. 姜濤

「十大熱搜娛樂人物」第5位：姜濤（ig@keung_show）

6. 宣萱

「十大熱搜娛樂人物」第6位：宣萱（ig@jessicahsuan_official）

7. 于朦朧

「十大熱搜娛樂人物」第7位：于朦朧（小紅書@于朦朧）

8. 謝霆鋒

「十大熱搜娛樂人物」第8位：謝霆鋒（ig@chefnicookies）

9. Coldplay

「十大熱搜娛樂人物」第9位：Coldplay（ig@coldplay）

10. 曾展望

「十大熱搜娛樂人物」第10位：曾展望（ig@randalgmm）

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」

1. 《女神配對計劃》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第1位：《女神配對計劃》

2. 《新聞女王2》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第2位：《新聞女王2》

3. 《中年好聲音3》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第3位：《中年好聲音3》

4. 《許我耀眼》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第4位：《許我耀眼》

5. 《巨塔之後》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第5位：《巨塔之后》

6. 《刑偵12》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第6位：《刑偵12》

7. 《奪命提示》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第7位：《奪命提示》

8. 《執法者們》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第8位：《執法者們》

9. 《東張西望》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第9位：《東張西望》

10.《金式森林》

「十大熱搜本地電視劇/串流平台劇集及節目」第10位：《金式森林》

「十大熱搜歌曲」

1. HUNTR/X -《Golden》

「十大熱搜歌曲」第一位是由虛擬K-Pop女團HUNTR/X演唱的《Golden》。（Spotify@HUNTR/X）

2. Saja Boys - 《Soda Pop》

3. Gareth.T - 《用背脊唱情歌》

4. 馬天佑 - 《我們什麼都不是》

5. 姜濤 - 《白果》

6. MC張天賦 - 《說謊者》

7. 吕爵安 - 《純銀子彈》

8. Dear Jane - 《你流涙所以我流涙》

9. 王菲 - 《世界贈予我的》

10.Tyson Yoshi& 張敬軒 - 《By My side》