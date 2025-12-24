護花劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《護花》陸劇有汪博、路錦程、馮逆和楊卓作為編劇，路錦程、宋明玉為執導，由程宇峰、范楨領銜主演的一套以愛情民國虐戀為題材的網劇。領銜主演的程宇峰過去曾出演過《千金難逃》、《四時好》等多部短劇作品，憑藉深情的銀幕形象與儒雅氣質累積了極高人氣。本文將會介紹這部網劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

护花官微@Weibo

《護花》劇情大綱

《護花》以民國時期的寧城為背景，講述了一場在權力與禁忌邊緣游走的亂世虐戀。故事圍繞著黎家與陳家兩大家族的對峙展開，核心衝突點正是由仙樂斯舞廳的頭牌舞女白媚兒（范楨 飾）引發的。白媚兒成為寧城商會會長陳慶明（強巴才丹 飾）的三姨太；而陳慶明的義弟，則是年紀輕輕便執掌商會半壁江山的「二爺」張允和（程宇峰 飾）。在開篇白媚兒和張允和關係便槍拔弩張，張允和更在兄長的新婚喜宴上，驚覺這位新任姨太太竟是他苦尋已久的殺人兇手。

深宅之內，兄弟間氣氛微妙，三人各懷鬼胎。隨著劇情推動，董家千金董怡、忠誠下屬陳默等勢力相繼捲入這場家族恩怨與情感漩渦。在勢均力敵的對抗中，原本冷酷的利益糾葛逐漸演變為變質的情感，亂世中的真心與家國情仇交織，愛恨皆在轉瞬之間。

《護花》播出時間｜最新追劇日曆

《護花》網劇幾時播? 《護花》一共有30集，由搜狐視頻平台播出。12月24日，開播首日會員中午12點可搶先收看6集，非會員中午12點可收看2集，每日中午12點播出。

《護花》演員

程宇峰 飾 張允和

執掌商會半壁江山的陳家家主義弟「二爺」。

范楨 飾 白媚兒

仙樂斯舞廳的頭牌舞女，後來是陳慶明的三姨太。

強巴才丹 飾 陳慶明

寧城商會會長，張允和的義兄。

劉帥 飾 董怡

董家千金