李子雄孖細廿歲嬌妻掃街　「回族第一美女」身材火辣撞樣賈曉晨？

現年66歲的前TVB「御用奸角」李子雄，自2001年約滿離巢後便全面北上發展，除了事業順風順水，感情生活同樣精彩。他在2010年迎娶比自己年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女星王雅琦，兩人婚後誕下兒子「糖豆」，兒子之前被診斷為「抽動症」，但在兩公婆細心照顧下，現情況穩定，一家三口幸福美滿。近日，兩公婆以「夫妻檔」拍片，現身海口品嚐地道美食，片中王雅琦的凍齡美貌與美好身材成為網民焦點，更有網民指她與樊少皇愛妻JJ賈曉晨「撞樣」。

李子雄與太太王雅琦，近日以「夫妻檔」拍片。（小紅書截圖）

王雅琦有「回族第一美女」稱號。（小紅書截圖）

李子雄逗得太太好開心。（小紅書截圖）

夫妻檔甜蜜「掃街」 王雅琦S形身段勁吸睛

影片中，李子雄身穿墨綠色衛衣、白色短褲配波鞋，打扮相當年輕，加上身形挺拔，完全看不出已經66歲，狀態大勇。而身旁的太太王雅琦則身穿針織上衣搭配淺色牛仔褲，雖然打扮樸實，但難掩其美好身段，衣服的貼身剪裁令S形曲線表露無遺，加上皮膚光滑緊緻，絲毫沒有歲月痕跡，一點都不像生過小孩。

網民大讚王雅琦依然咁靚女。（小紅書截圖）

兩公婆吃不停。（小紅書截圖）

網民讚王雅琦身材好，不像生過小朋友。（小紅書截圖）

兩人在海口街頭「捐窿捐隙」尋找美食，期間全程手挽手，又不時深情對望，有講有笑，恩愛程度羨煞旁人。對於王雅琦的狀態，不少網民都留言激讚：「好美好有涵養那種」、「20年過去了還長這樣」、「回族第一美女，永遠的」。有趣的是，有網民覺得王雅琦的五官與氣質，竟然與另一位同樣擁回族血統的美女人妻賈曉晨極為相似，紛紛留言驚嘆：「賈曉晨？」、「和樊少皇老婆好撞臉」，只能說兩位都是圈中公認的美人胚子。

網民覺得王雅琦的五官與氣質，與另一位美女人妻賈曉晨極為相似。（小紅書截圖）

大家又覺得像不像？（小紅書截圖）

JJ賈曉晨同樣擁回族血統。（賈曉晨微博）

李子雄老來得子 越活越年輕

現年66歲的李子雄畢業於第11期無綫電視藝員訓練班，但出道初期他主力於電影界發展，憑首部電影《英雄本色》於1987年榮獲香港電影金像獎「最佳新人」及「最佳男配角」獎提名，實力備受肯定。其後，李子雄轉戰電視圈，拍過《大唐雙龍傳》及《尋秦記》等多套劇集，塑造了深入民心的反派角色，有「TVB御用奸角」稱號。自2001年約滿TVB後，李子雄轉攻內地市場，並在2010年迎娶比他年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女藝人王雅琦，2018年更以58歲之齡喜得兒子「糖豆」，過著美滿生活，整個人都回春曬。

當年李子雄憑首部電影《英雄本色》於1987年榮獲香港電影金像獎「最佳新人」及「最佳男配角」獎提名，實力備受肯定。（網上圖片）

李子雄以往在多套劇集中，都做不少斯文敗類奸角。（劇照）

李子雄從影多年，不少角色令人留下深刻印象。（網上圖片）

王雅琦曾與張鐵林傳緋聞

至於被譽為「回族第一美女」的王雅琦，背景亦相當猛料。她畢業於解放軍藝術學院戲劇系，早在16歲時便擔正拍攝內地電視劇。對於香港觀眾而言，最深刻的印象莫過於她在《少年包青天》第一部中，與周杰搭戲飾演的「啞妹」一角，清純形象深入民心。

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄一家人。（資料圖片）

王雅琦近年積極經營社交平台。

不過，王雅琦當年的情史亦曾轟動一時。她曾與比自己大很多的《還珠格格》「皇阿瑪」張鐵林傳出緋聞，當年這段關係鬧得沸沸揚揚。如今她嫁給同樣年長不少的李子雄，甘願做其背後的女人，相夫教子，過著平淡而幸福的生活。