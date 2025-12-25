聖誕節｜梁敏巧預告同阿Matt過得激烈　鄧凱文想去芬蘭睇聖誕老人

聖誕節對於不少人來說是一個既浪漫又煩惱的日子，過聖誕睇燈飾當然浪漫，但聖誕節節目安排、好去處、聖誕大餐甚至是聖誕禮物都是一大煩惱。各位「TVB女神」顯然都各有所好，例如鄧凱文、李芷晴和梁允瑜都想過一個白色聖誕，或是與家人朋友在家中歡度佳節。各位煩惱中的朋友，也不妨參考一下。



估唔到最鍾意陽光與海灘嘅鄧凱文，都係想過白色聖誕節。（ig圖片）

夢想中的聖誕節是怎樣的？鄧凱文、李芷晴和梁允瑜都不約而同地表示想過一個白色聖誕節。鄧凱文：「最夢幻嘅聖誕應該係落雪嘅地方，最好就係喺芬蘭，因為我成日喺戲度見到芬蘭真係好似童話故事裏面嘅場景一樣，而且可能會有聖誕老人所以我好想去感受吓，希望儲夠錢嘅時候有機會。」

李芷晴：「現實中，我經歷過最難忘嘅聖誕節都係細個會同屋企人出去尖東海旁睇燈飾感受氣氛，仲記得同屋企人會一路行街一路唱歌好溫馨。」梁允瑜：「同喜歡的人在芬蘭渡過，一齊睇極光，住芬蘭玻璃屋。睇野生馴鹿，享受白雪雪的冬日美景。」梁敏巧則比較簡單，只要是和愛人在家人「煮飯仔」，睇一場電影，「認真咁傾偈」就可以了。

梁允瑜表示聖誕節會約舊同學打牌。（ig圖片）

梁敏巧話聖誕節會過得好激烈。（ig圖片）

至於今個聖誕節的節目，梁敏巧和李芷晴都表示，會與《女神配對計劃》的10男10女一起歡度佳節。梁敏巧：「平安夜會十分刺激同激烈，因為我哋5個男仔同5個女仔，會喺AIA拍嘉年華，會玩機動遊戲天旋地轉。」，鄧凱文則表示，希望能在工作中度過：「如果我喺工作中度過我會好開心，因為有嘢做 ！如果冇，可能係同屋企人喺屋企打邊爐睇戲，已經好完美。」梁允瑜表示，會與往年差不多，約舊同學一起打牌、喝酒、聊天。

李芷晴分享以前拍拖經歷。（ig圖片）

李芷晴也分享，以前與前男朋友都過得比較平凡：「以前拍拖都係比較低調，可能都係普通食個聖誕大餐，然後行吓海旁感受吓聖誕氣氛。」早前傳梁敏巧與阿Matt終於拍拖，她回答會怎樣度過時，就相當神秘：「唔話畀你聽，秘密。」