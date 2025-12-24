宏福苑粉絲揭陳瑞輝Frankie善舉　贈整箱自家品牌新衫連冬季物資

大埔宏福苑上月（11月26日）發生震驚全港的五級大火，造成嚴重傷亡，當時MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）除了轉發資訊，更被發現低調親身到現場運送物資，身體力行支援災民。近日更有受災的皮寶寶（Frankie粉絲暱稱）爆料，指Frankie私下DM她，並送上一大箱自家品牌的新衫及聖誕樹，令無家可歸的她非常感動！

災民痛失愛寵 嚴寒下僅剩兩套衫

該名居住在起火大廈宏昌閣高層的「皮寶寶」昨日（22日）發文，憶述火災當日她因上班避過一劫，但家中的兩隻烏龜卻不幸葬身火海，去了彩虹橋。一場大火令她有家歸不得，這段時間為了生活、申請資助及過渡性房屋而四處奔波。最慘的是，她原本已執拾了一堆Frankie個人品牌「Flakey」的新衫準備2026年穿着，結果全部付諸一炬。她說：「當日著嘅衫，加物資站拎嘅衫，嗰兩星期就著住一兩套衫周圍頻頻撲撲。」

Frankie主動DM問候 再送整箱物資服飾連聖誕樹

雖然生活艱難，但身為粉絲的她，當日見到偶像Frankie親身到宏福苑送物資，仍不忘在Telegram群組留言講聲多謝。沒想到這句留言引起了Frankie注意，更主動DM（私訊）她慰問：「你狀態如何呀🥺？」得知粉絲的困境後，Frankie即展現極致溫柔問道：「一切都會好起來嘅😊 天氣都開始凍，夠唔夠冬天衫呀？你話我知咩碼黑定白，我寄啲新貨俾你？」

結果，該名粉絲真的收到了一大箱物資！Frankie與其品牌團隊不止送了幾件衫，而是「由頭到腳」全身包辦，她分享一個巨型紙箱以及內裡物資的照片，發文公開Frankie善舉：「真係收咗一整箱衫，由頭到腳全部幫我準備好：上至冷帽、頸巾，下至襪、保溫壺、遮，諗到諗唔到嘅都幫我諗晒仲收到一棵聖誕樹俾我過聖誕🎄 原本仲擔心冬天冇衫著，點知一打開箱就被皮皮同放飛機團隊嘅愛淹沒，收到成堆暖笠笠嘅新衫，多謝你哋細心幫我揀顏色同款式，每件我都好鐘意🥹」

