梁家輝內地展現「教科書級」寵粉　一窩心舉動令影迷尖叫：人真好

現年67歲的梁家輝，入行至今影視作品無數，並曾多次奪得影帝獎項，演技備受肯定。在他26歲那年，便憑着電影《垂簾聽政》贏得了第三屆金像影帝，創下了金像獎影史上最年輕影帝的紀錄，至今尚無人能打破。梁家輝如今不只是影帝，更升呢做公公，大可弄孫為樂，但他對演藝事業熱誠不減，除了今年主演的電影《捕風追影》打戲連場，令人拍爛手掌，早前更到內地出席「文榮獎頒獎禮」，獲頒「卓越成就獎」。然而，梁家輝在頒獎禮場外對影迷的「窩心」舉動近日被公開，揭露他寵粉一面。

梁家輝大派飛吻冧影迷

梁家輝除了好戲外，還好錫影迷。近日有影迷在社交平台分享了梁家輝出席文榮獎當日的場外片段。影片中，梁家輝身穿全套黑色西裝，戴著墨鏡，舉手投足散發著濃濃的男人味，完全看不出已年近古稀。當他在停車場遠遠見到守候多時的影迷時，不但沒有避開，更是主動走近大家，全程笑容滿面。當聽到現場影迷大叫「好帥」時，心情大好的家輝哥更即場大派飛吻回應，毫無巨星架子，令在場粉絲「冧爆」。

窩心舉動獲大讚

據影迷分享，梁家輝當時原本想拿自己手機跟影迷合照，但想到自己手機拍的話，照片給不了大家，所以用了影迷的手機拍，合照期間，影迷們開心得不停尖叫，難掩興奮之情。而從這少少舉動，也可見這位影帝非常細心，難怪網民忍不住留言：「輝輝，好鍾意你啊」、「唯愛梁家輝」、「家輝哥人真好」。

