御用惡人與A貨MJ行Catwalk　重操故業自嘲：阿叔後生真係Model嚟

「御用惡人」之一的張建聲，早年憑《反黑》「招積」一角打響名堂，演不同角色都搏到盡，絕對是位敬業演員。近日他在廣州出席一個Catwalk活動，並分享了一輯行騷靚相，他以招牌金毛髮型示人，身穿黑色T-shirt配搭一件霸氣盡露的黑色長毛領大褸，造型有型有款。

鄭子誠、張建聲、王敏德、沈震軒並列「四大惡人」。

與翻版MJ神同步 灑閃粉致敬Justin Timberlake

天橋上另一亮點，就是張建聲身旁的「A貨Michael Jackson」，他皮膚白皙、戴上標誌性黑超、著上紅色皮褸黑西褲白襪，外形似到十足十，幾可亂真。兩人在台上一齊擺Pose，張建聲更做出一個灑閃粉動作，透露這個動作大有來頭：「閃粉嗰下係致敬timberlake喺多年前維密個show個表演。」翻查資料，他所講的其實是Justin Timberlake在2006年Victoria's Secret Fashion Show擔任表演嘉賓跳舞時的動作，設計甚有心思。

張建聲站在「A貨Michael Jackson」身旁，並大灑金粉。（IG@justin311）

感嘆十幾年冇行騷 重提模特兒老本行

張建聲發文感嘆：「十幾年無行騷，有種回憶嘅感覺，btw阿叔我後生嗰陣時真係model嚟架（㗎）。」雖然久未踏足天橋，但他行路帶風、表情Chok爆，完全沒有生疏感。可能是演員形象太深入民心，未必太多人記得他其實是模特兒出身，他曾在訪問中講到，當年在澳洲工作假期，逃婚回港，陰差陽錯下就成為了模特兒，所以今次行騷其實只是做回「老本行」而已。不少網民見到都大讚他：「聲大哥就係咁firm咁型」、「你出嚟已經食住個mj 啦！我覺得聲哥仲有型過mj」。

張建聲發文感嘆：「十幾年無行騷，有種回憶嘅感覺，btw阿叔我後生嗰陣時真係model嚟㗎。」（IG@justin311）

演員形象太深入民心，未必太多人記得張建聲其實是模特兒出身，他曾在訪問中講到，當年在澳洲工作假期，逃婚回港，陰差陽錯下就成為了模特兒。（fb@張建聲 Justin Cheung）

張建聲昔日模特兒照。（fb@張建聲 Justin Cheung）