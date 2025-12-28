裕美專訪｜迷失期變購物狂感被跟蹤　壓力爆煲：講錯一句即被照肺

現年37歲的裕美與林作拍拖7年，近年因林作驚人行徑頻頻一齊上報，更因林作被拘捕不離不棄，獲封「最佳女友」。裕美18歲主持TVB旅遊特輯《雪映移城》人氣急升，之後推出節目同名歌曲《雪映移城》和《搭錯車》，成樂壇當紅炸子雞，奪得多個新人獎項。裕美近來接受《香港01》訪問，親自剖白童年到入行經歷，她一度迷失名利之中，失去自己，飽受抑鬱症之苦，最後遇上林作，才一步一步尋回自我。



裕美分享人生經歷。（黃梓恒 攝）

《雪映移城》《搭錯車》走紅一年搵幾百萬

裕美自小愛唱歌，媽媽是酒廊歌手，裕美遺傳了表演天賦。14歲時，裕美與同學看中5000元優惠劵，參加港台舉辦的「全港普通話歌唱大賽」，憑演唱許美靜歌曲《城裏的月光》奪冠入行。作為評判之一的「阿叻」陳百祥看中她的聲音，成功羅致旗下，「條件喺娛樂圈算唔錯，分成一半一半。」參加過森美小儀歌劇團、唱兒歌，18歲被TVB監製挑中拍《雪映移城》，「監製話點解揀我，話就係因為你真，唔識就話唔識。」裕美接連推出同名歌《雪映移城》和《搭錯車》，「廣告接到停唔到。」最紅時裕美一年賺幾百萬，「一個廣告都60萬。」

裕美拍《雪映移城》走紅。（網上圖片）

裕美最經典的「洗腦歌」《搭錯車》。（《搭錯車》MV截圖）

青春！（《搭錯車》MV截圖）

迷失期自認變衰格

當時裕美迫自己迫到最盡，被公司勒令減肥，惟有靠購物紓解壓力，「出街唔記得NDS，即刻買；冇帶耳機、即刻買，音質唔好，唔退貨，扔垃圾桶。」迷失期間，裕美自認賤格，「會諗，你咩質素同我做朋友？會有高低之分。」

當年的裕美留了一個Bob頭，她坦言因媽媽常批評她額頭醜樣，才堅持要留瀏海。（VCG）

抑鬱𠝹手自殘同死物傾訴

名利雙收的背後，裕美在兩年間跌入谷底，「去到一個點，我已經唔知自己係邊個。」要求高、壓力大，講錯一句說話即被公司「照肺」，體重130磅要食減肥藥瘦身、不斷要討好外界，裕美嘆：「我覺得自己只係一件商品。」加上私人行蹤曝光，經理人打來質問為何出現在該處，成壓倒裕美的最後一根稻草，她把自己困在家中，「覺得四面牆都有好多隻眼望住我。」裕美確診中度抑鬱症，她當時連一句完整的話都無法順利講出口，被迫停工休養。她試過與圈中朋友傾訴，卻被出賣私人事登上報紙，故事更被扭曲，令裕美愈發不相信任何人，只能在家中與枱櫈、死物傾訴。

裕美曾𠝹手自殘、用頭撞牆，「唔覺得痛。」醫生建議她將家中所有利器收於最高處，「抑鬱藥加到盡，但我依然失眠、情緒極度波動，醫生叫我將屋企所有利器，刀呀，搵到報紙包幾十層，擺喺高處。佢話到你真係想自殺，你拆開報紙都要啲時間。」

裕美獲陳百祥賞識簽約入行。（VCG）

媽媽成生存意志

裕美坦白，該段低潮期，媽媽成為她最大的生存意志，「老實講唔係因為媽媽，我已經走咗，我會自殺，我最記掛係我媽媽，我最放唔低係佢，我人生活着都係為咗佢。」

裕美曾患上中度抑鬱症。（VCG）

失眠半年靠祈禱走出抑鬱

最後幫助裕美走出抑鬱深淵的是信仰。失眠半年後的某一天，裕美終受不了抑鬱折磨，打算了結生命，此時腦海突然響起一把聲音叫她祈禱，祈禱完後奇蹟入睡，她說：「我嗰時半年冇瞓過覺，祈完禱瞓着咗覺，仲要發咗個好開心嘅夢，因為平時習慣性係見到鬼。」後來裕美開始返教會，在教會朋友的幫助下，才逐漸走出抑鬱陰霾。

裕美曾自殘𠝹手，把自己困在家中與死物傾訴。（VCG）

