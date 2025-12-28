裕美專訪｜幫林作警署送飯交保釋金　冇諗過分手：底線係郁手打我

裕美離過一次婚。25歲嫁予教會朋友林恩浩，婚姻僅維持了三年，結婚約一年半後，裕美已毅然入紙離婚。這段婚姻對裕美最大教訓，是伴侶要找個有戀愛經驗、價值觀相合的人。



裕美。（黃梓恒 攝）

25歲結婚遭前夫家暴

裕美自小父母分開，年輕輕輕已嚮往婚姻：「我原本打算22歲結婚，25歲先結婚，已經遲咗三年！」裕美結識了同為教友的前夫後，火速步入婚姻，可是發現與對方人生經歷相差太遠，價值觀南轅北轍，「兩個世界太唔同，我喺呢一行咁耐，接觸唔同範疇嘅人太多；而佢真係一個好清純嘅人，由細到大喺教會長大，冇乜點出嚟做過嘢，我覺得自己好似湊緊仔咁！」前夫飲醉後會發酒癲、飛垃圾桶，「一個垃圾桶喺我面前飛過，令我諗起我爸爸，我唔得。佢飲大會瞓喺浴缸度，要我拖佢出嚟。」裕美試過勸前夫不要太投入香港政治活動，影響家庭生活，前夫「着了魔」將裕美扻頭埋牆，「我嗰一刻冇感覺，呆咗，好難想像佢會咁做。」

裕美和前夫林恩浩的婚姻維持短短三年結束。（Facebook圖片）

前夫爽約媽媽生日派對

裕美最氣的是，前夫在媽媽生日當天爽約。「佢應承我嚟，我打畀佢，12點切蛋糕，11點幾佢都未返嚟，佢話而家喺Party，留得住佢個人，留唔住佢個心。」裕美兩母女等到凌晨三點，前夫又再飲醉酒姍姍來遲，不回覆訊息，裕美盛怒之下落樓掌摑他，前夫被打後竟發脾氣爆喊滾地，裕美只得把他哄回家。她想起這段不愉快回憶時，依然語帶無奈，裕美說：「離硬婚啦！邊個唔尊重我媽，我就同佢死過！」

裕美和男友林作。（IG圖片）

同林作拍足7年拖：佢對我零要求

裕美之後戀過藝人黃子恆、外國男友Alex，最後情定林作。裕美笑言一開始討厭林作，「點解有人個頭亂得咁緊要，唔靚仔，但超級有自信。」林作全晚「眼定定」望實裕美狂讚靚女，裕美只感對方似「宅男」。當時裕美與外國男友感情出問題，林作以「戀愛顧問」自居，熱心為裕美解答感情煩惱，最後結論只有一個，「你終有一日會同我一齊。」在林作的熱烈追求下，裕美被打動芳心，一拍七年。

裕美和林作拍拖至今7年。（IG圖片）

裕美欣賞林作聰明、鍥而不捨、愛動物，最打動裕美的是，林作讓她全然做自己，「好多人對你好多要求，但阿作係零，對你零要求。我鬧完佢之後，佢會話，我真係好鍾意你，你惡個樣好靚！」

裕美被林作熱烈追求打動芳心。（IG圖片）

願與林作共患難：底線係郁手打我

近年林作爭議不斷，捲入JPEX案被拘捕，裕美頻撲為男友打點，借錢交保釋金、警署送叉燒飯，陪伴上庭。裕美有時因難以分身兼顧太多事而「忟憎」，但她直言，從未想過要離開林作，她認為：「你同一個人一齊，佢點樣你都要接受。因為佢冇打我，而且佢對我都係好，我唔會因為其他嘢同佢分開。我嘅底線就係，你對我唔好，你郁手打我，我即刻走。但你冇嘅時候，你純粹喺我眼中係頑皮，我唔知你幾時又出咗咩，焫着咗火頭，我都要同你共同面對。」

說起裕美現身灣仔法庭，被拍下醜照，成為林作的最大娛樂，裕美好氣又好笑，氣是為林作頻頻撲撲，林作出來後竟沒有一句感謝；笑的是醜照稀釋了當日的嚴肅氣氛，裕美忍俊不禁道：「有時唔好嘅嘢，都係好嘅嘢。」

裕美願與林作共患難。（資料圖片）

裕美頻撲為男友打點。（資料圖片）

愛情可有可無

裕美與林作已達7年之癢，感情如家人，愛情對她來說可有可無。裕美坦言，相比年輕時，她對愛情執念少了，沒有期望，沒有壓力，反而細水長流，「我有一個目標方向，希望趁有氣有力之前，可以衝刺完呢十幾年。開心就係一齊，唔開心唔好浪費我時間，所以阿作如果係可以忙碌之中，畀到我一些舒緩的娛樂、開心，他哄得我開心，我覺得係可以嘅。」

裕美愛林作對她零要求。（IG影片截圖）

轉型做KOL 親揭與「五索」關係

裕美近年全力做網店，轉型做KOL創業從商，想為媽媽提供更好的生活。出乎意料的是，裕美首度用社交平台賣貨，竟發現商機，「有個人同我講IG好用，你可以試吓介紹。我三年冇用過嘅IG，點知嗰個月，有成千個客。我先發現，原來我可以帶貨。」而網紅「五索」則必定是她近年事業上最成功的計劃，當初裕美在五索身上看見年輕時的自己，借錢予對方創業，介紹記者、教她拍片自我宣傳，「係一個好細嘅Project。當下佢想大家多啲認識佢，快啲嘅方法係，本身有follower嘅人推佢，我哋嘅諗法係咁，都冇諗過咁成功，第一次幫人咁做。」

裕美同五索。（IG影片截圖）

裕美澄清與五索非朋友，只是工作上的合作夥伴，但幫助她，其中一個原因是在她身上看到以前被娛樂公司控制的自己，「我知道佢唔使自己搵錢，都有飯食、有屋住。但我覺得人最後都係要靠自己，你先有啲bargaining power，唔係你喺屋企都冇聲出。」裕美坦言，今無意重返娛樂圈，不想討好其他人，愛出歌便自資出歌，任觀眾愛聽不聽，活得自在。

欲知裕美訪問足本版？今晚18:30上《香港01》睇足本版訪問！