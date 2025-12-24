丁子朗入圍「最佳男配角」十強歸功陳豪：係佢成就咗我提名

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》舉行在即，丁子朗憑藉在《俠醫》中飾演「鄧世鏗」出色表現，成功殺入「最佳男配角」十強。昨日（23日）丁子朗接受《香港01》訪問時，坦言心境經歷了意想不到的轉變：「今次入咗十強啦，跟住又臨近頒獎禮，所以其實個心情應該係愈來愈緊張嘅。但就依家調返轉，愈來愈放鬆。」但首次被提名「最佳男配角」便殺入十強，丁子朗覺得很榮幸，他笑指自己最初的心態：「死喇，會唔會自己拎獎呢？但到依家就覺得，邊個拎獎都係值得嘅。」

丁子朗憑藉在《俠醫》中飾演「鄧世鏗」出色表現，成功殺入「最佳男配角」十強。(陳順禎 攝)

丁子朗今年在《俠醫》中首度挑戰反派角色「鄧世鏗」，那份讓人咬牙切齒的奸險令觀眾印象深刻。他感性表示，這份成功很大程度歸功於對手陳豪：「今次阿 Mo 幫咗我呢個角色好多，其實某程度上係佢成就咗我提名呢個『最佳男配角』，無咗佢又唔得。」至於被問到陳豪到底怎樣幫助他，丁子朗表示陳豪領導他時十分全面，更叫他：「你放心演啦，唔好驚畀人鬧、畀人指指點點，做奸角係唔會影響你戲路嘅。」

丁子朗今年在《俠醫》中首度挑戰反派角色「鄧世鏗」，那份讓人咬牙切齒的奸險令觀眾印象深刻。(陳順禎 攝)

丁子朗還透露陳豪事前準備功夫很足：「到拍緊嗰陣，甚至有一句對白，佢會同我講：『不如你試下調返轉咁演？』或者試下用唔同方法想像自己係某種動物去演。出嚟嘅效果真係幫到我，同埋因為佢做得好動情、好正義，所以我對住佢嗰種又愛又恨嘅感覺，好自然就出咗嚟。因為佢係我表哥，又係我敵人，阿 Mo 令到我呢個壞人角色成立。」總結是陳豪在劇中的一路提點，成就了丁子朗今次獲得「最佳男配角」這個提名。

陳豪在劇中的一路提點，成就了丁子朗今次獲得「最佳男配角」這個提名。(陳順禎 攝)

為了回饋粉絲支持，丁子朗早前在社交媒體上載了一段回顧短片，由《香港小先生》出道到今天的轉變：「大家重新認識『丁子朗』呢個人。我覺得係對自己今年 2025 年嘅一個小總結。」對於獎項，丁子朗笑言平常心，但對支持者的票數依然充滿期待：「我會喺網上做多啲互動，同經理人夾下有無啲線下活動。」