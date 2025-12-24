「TVB上位小生」街頭被當路人甲　攝影師狂讚靚仔問：係咪Model？

近年備受公司力捧TVB上位小生丁子朗，除了是「香港先生」亞軍兼「最上鏡先生」，更因前年參加《亞洲超星團》出道而話題不斷。不過，知名度這回事有時真是一場誤會。近日丁子朗在西九文化區偶遇街頭攝影師，竟被對方全程當作「素人」搭訕，場面既尷尬又搞笑。

當日攝影師當晚在西九欣賞聖誕佈置時，被一位在聖誕樹前拍照的「靚仔」吸引，於是大膽上前問道：「你係咪模特兒？」攝影師不但對丁子朗的藝人身份毫不知情，更為了證明自己並非騙子，主動展示社交平台作品集，強調曾為ERROR成員193（郭嘉駿）掌鏡，卻始終沒認出眼前人正是藝人。

面對被當成「路人甲」，丁子朗不僅沒有面露尷尬，反而大方配合拍攝，展現極高修養。攝影師事後在限時動態大讚對方「非常nice」，直言在未完全介紹自己的情況下，對方仍願意給予拍攝機會。直到回家後查看丁子朗的社交平台，攝影師才驚覺自己「有眼不識泰山」。

事件曝光後隨即引發網民熱論，有粉絲力撐丁子朗態度親民、零架子：「丁子朗都唔知，咁對丁生好大打擊」。看來對於丁子朗而言，這次「西九驚魂」反倒為他贏得不少分數。