2025娛樂大事回顧︱姜濤墮海、小三五索　一事比許紹雄猝逝更震撼

2025年對很多香港人都說都是不太快樂的一年，娛樂圈亦一樣，今年我們痛失了多位陪伴大家成長的熟悉面孔，音樂才子方大同與綠葉王許紹雄先後離去，不禁令人唏噓和惋惜；儘管偶爾還是會有一些具話題性的娛圈熱話，例如「最強小三」五索高調曬恩愛及狂爆金句、姜濤墮海驚魂等，但整體氣氛還是較為沉重。11月，宏福苑大火讓全個娛樂圈暫停活動，就在大家以為今年要以淚水作結之際，年尾竟發生一單意想不到的喜事，總算能幫灰色的2025年沖一沖喜，展望2026年會更好。

1.「最強小三」五索高調曬愛

「五索」鍾睿心（Rachel）靠孖住林作和裕美拍攝騎呢片成功出位做網紅，本身已有子女的她經常炫富，她在本年1月被影到與66歲的大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗在餐廳激吻，直認自己做情婦，五索指自己一開始已知道馬清鏗有太太，揚言：「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要！」還表示不介意被人說賤格和沒有廉恥，爆出金句：「我住山頂你哋住秀茂坪。」

五索直認鍾意錢，唔介意做小三：「因為小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要。」（讀者提供）

當時周刊報道指五索與馬清鏗為慶祝相戀9周年紀念日結伴去名店掃貨，一口氣買了10幾個手袋，還有波鞋、首飾、化妝品、香水等等，短短半小時已狂掃名牌，再直落去西餐廳共進晚餐，期間女方不斷在枱底摸男方大髀，情不自禁啜爆激吻，又坐上馬清鏗大髀，男方完全招架不住。而「五索」之名是因為她生了五個仔女，有一個是與前夫所生，四個則是與馬清鏗所生，更五年抱四。即使五索高調曬愛和炫富，又公開家庭生活，但馬生似乎毫不介意影響形象，至今仍對她不離不棄。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索與馬清鏗相戀9年間總共誕下4個小朋友。（網上圖片）

外界都非常驚訝為何馬清鏗有老婆都如此高調「包二奶」，據知其元配孔令琦系出名門，但作風低調，幾乎從應酬及不出席公開活動，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。而孔令琦家族三代都做銀行，祖父於20代起已在浙江第一銀行工作，其父孔祥勉曾任浙江第一銀行董事長，孔祥勉的大仔孔令成曾任海洋公園主席、現任全國政協及香港故宮文物博物館主席，於2005年起為盤谷銀行（大眾有限公司）資深副總裁。孔令琦與馬清鏗育有一女，有時間都放在女兒Audery身上。

孔令琦是真正的大家閨秀。（網上照片）

2. 方大同英年早逝

41歲的音樂才子方大同，早在2008年已奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」，成為該頒獎禮成立以來最年輕、出道年資最淺的「男金」得主。可惜2010年他因操勞過度，爆肺而數度住院，其後逐漸消失幕前；直至2024年8月終於正式回歸樂壇，推出全新創作專輯《The Dreamer 夢想家》。然而，今年3月，其自創音樂品牌發聲明指方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。

方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

方大同留下遺作《夢想家》，值得後世細味。

他離世後，網民翻看他2024年10月時發布的錄音畫面，儘管當時方大同表現從容，但現在回看，他大概只是強撐著身體去錄音，簡直令人心酸。方大同當時發布了錄製《回留》的花絮片段，畫面所見他身處一個居家環境，客廳有限量版斯坦威三角琴、結他、錄音器材等，他說自己是借用我親戚家做療養看病，期間他拿咪再唱兩句，再打了一個呵欠，指一指喉嚨說：「缺氧，今天不唱了，今天唱不了，明天再試試看，今天我覺得，不成！」現在回看，方大同的《夢想家》絕對是他以生命去製作的音樂作品，一字一句都是嘔心瀝血得來，難怪其公司公布死訊時都說：「他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」

他透露自己缺氧，唱不了。（抖音@方大同）

2025年10月，他生前創立的音樂廠牌「賦音樂」以其「遺產管理方」的名義，發表一篇關於生成式人工智能（AI）的嚴正聲明，態度強硬地表示，將採取必要措施，全面禁止方大同所有作品被用作AI訓練，以守護他留給世人的音樂遺產。

「賦音樂」團隊發布「關於生成式人工智能（AI）的聲明——保留權利畫/選擇退出宣告」，嚴禁任何人用方大同的作品訓練AI。（官網圖片）

3. 啟德體育園開幕 多位歌手進駐開騷

籌劃多年的啟德體育園，今年3月正式開幕。多位歌手爭住入紙，進駐能容納5萬人的「啟德主場館」開演唱會；2025年4月，英國樂隊Coldplay成首個開個唱單位，COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任嘉賓，超級威水！而謝霆鋒則是首位在啟德主場館開演唱會的本地歌手，四場演出共吸引超過17萬人次入場，觀眾人數相當於紅磡體育館十八場演出。2025年8月中，鄧紫棋（G.E.M.）則成為首位在主場館開演唱會的女歌手，五場演出共吸引超過21萬觀眾入場觀賞。另外，周杰倫、五月天、林俊傑都有在啟德主場館開騷。除啟德主場館外，設有約1萬個位的啟德體藝館，也是在香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館及紅磡體育館以外的另一熱門開騷新熱點。

COLLAR成員Marf（邱彥筒）為Coldplay香港站演唱會擔任暖場嘉賓！

Marf更與Coldplay主音Chris Martin及歌手Elyanna合唱《We Pray》，表現毫不怯場。

霆鋒全晚狂換結他！（葉志明攝）

霆鋒感性剖白：他說，「多謝所有來自世界各地嘅樂迷們，同時想呼籲給全世界各地的表演者聽到，你哋快啲來啟德開你哋嘅演唱會啦！呢度真係有無限個可能性！」

鄧紫棋（G.E.M.）相隔8年再次在香港開騷，成為首位在主場館連開五場演唱會的女歌手，全晚唱足3小時。

34歲的G.E.M.送上招牌金魚嘴。

4. 《女神配對計劃》爆紅捧出兩對CP

近年韓國戀綜爆紅，今年6月TVB亦推出戀綜《女神配對計劃》，幫五位女神級藝人葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、羅毓儀搵對象，節目有大量騎呢參加者，話題十足；加上觀眾可以睇住女神們與參加者從初次見面至感情升溫再親密互動的過程，可說是繼《中年好聲音》後，TVB近年最成功的綜藝節目之一！節目最後產生出兩對螢幕情侶，分別是曾展望、葉蒨文，以及羅毓儀、林俊其，前者更頻頻以情侶檔吸金，人氣一時無兩！

近年韓國戀綜爆紅，今年6月TVB亦推出戀綜《女神配對計劃》，幫五位女神級藝人葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、羅毓儀搵對象。

GM與Sophie甜蜜配對。（官方提供）

羅毓儀林俊其熱戀愛得高調。（IG@yukyukyukee）

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)

5. 姜濤墮海

姜濤自2018年出道以來爭議不斷，人紅是非多，今年4月王晶更突然發文怒罵姜濤「人肥歌雞舞賤」引發風波，而姜濤大方感謝前輩指教，指自己會接受每一個人意見，學習接受與承受。而6月24日，竟突然傳來姜濤墮海消息！警方接報一名男子在西區副食品批發市場附近墮海，他其後獲救上岸，幸仍清醒，被送到瑪麗醫院治理，再轉往私家醫院，有人擔心姜濤是否一時想不開，但其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」並呼籲大家不要作不必要揣測，指外界傳聞非事實。

姜濤6月驚爆墮海，有人擔心姜濤是否一時想不開，但其所屬經理人公司MakerVille事後發聲明，稱：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」

翌日，TVB《東張西望》播出姜濤墮海的獨家片段，目擊者陳先生（化名）接受電話訪問時，還原事件經過。從片段所見，有人在海面上大叫：「Help！」陳先生（化名）表示：「墮海的位置是凸出去的碼頭，旁邊還有幾個碼頭。我就在另一個碼頭上做運動，就看見...聽到事發的碼頭有人大聲叫，我就往那邊看，見到有些人把救生圈拋進水裡，我就懷疑會不會是有人掉進水裡，然後就拍了下來。看到有些船經過，他（姜濤）就在揮手，叫船過去救他。我看到他們拋繩子給他，把他拉出去，然後拯救。我覺得他還能動，並非不清醒。」

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

姜濤墮海片段首曝光。（《東張西望》截圖）

雖然粉絲和不少網民都覺得姜濤可能是操勞過多，希望MakerVille可以批准他放工，不過他在墮海翌日已即復工，指身體冇大礙，只是手部有少許受傷，所以想盡快見大家及闢謠：「我覺得出面好多猜測，我覺得如果我唔出嚟嘅話，會繼續有好多事情會繼續謠言四起，所以我想話俾大家聽吓我係冇事，自己意願想出嚟做嘢。」講到外界最關心的案發經過，他說：「好多謝大家關心，其實尋日真係純粹係一個意外，因為自己跑步嘅時候想坐喺海邊，因為尋日天氣好好，想坐喺海邊睇吓夕陽，自己呢排又有少少唔舒服，所以想做吓運動出吓汗做咗唔好嘅示範，跨咗欄杆出邊，我見平時都有人會喺欄杆出面釣吓魚，或者chill吓，我自己都想放鬆吓，係囉，但係我起身諗住返去嘅時候就有少少暈，就跌咗落去，所以都係好意外嘅嘢。」

姜濤還原事發經過。（陳順禎攝）

他說自己是第一次跨出欄外，也是最後一次，希望大家不要仿效。他承認因為頭痛有服藥，亦飲了少少酒，不過就否認有情緒問題，強調事發都是自己不小心：「情緒？情緒，不嬲都……我諗大家太擔心我，朋友們，大家尤其是fans不嬲都好擔心呢啲嘢。（借酒消愁？）我好少咁樣，唔會攞嚟消愁，不嬲都係打吓波。」

姜濤感謝救他的市民和救護人員，又抱歉浪費公共資源，指以後不會再跨出去欄杆外。（陳順禎攝）

6. 都市傳說級電影《風林火山》、《尋秦記》上畫

香港有四大「都市傳說」級電影，《明日戰記》、《風再起時》先後於2022及2023年上畫，不過《風林火山》、《尋秦記》就遲遲未見聲氣，最後這兩套電影終在2025年上畫；《風林火山》在煞科8年後終於在10月1日正式上映，而《尋秦記》亦趕得及尾班車，在2025年12月31日上畫，亦即意味著「都市傳說」級電影在2025年最後一日終結！

《風林火山》籌備八年，是香港的「都市傳說級」電影，今年10月終於上畫。

電影《風林火山》雲集一眾大卡士演員。（《風林火山》劇照）

《風林火山》這部斥資4億、耗時8年，集結金城武、劉青雲、古天樂等影帝的鉅製，雖然展現了導演麥浚龍（Juno）獨特的視覺美學，尤其是銅鑼灣雪景一幕、1:1佈景拍槍林彈雨備受期待，但整個電影宣傳期間，靈魂人物麥浚龍都沒有公開宣傳，甚至在5月中出席完法國康城電影節舉行的全球首映後，便未有再亮相電影宣傳，甚至連最基本的首映禮都未有舉行。而電影上映後，票房成績更未如預期，口碑兩極，更爆出拍攝時涉及演員安全問題等是非，並受行內前輩王晶、文雋等批評。

導演麥浚龍跟古天樂、梁家輝及高圓圓在康城影展亮相後，便一直神隱，幾乎可以「全程零宣傳」來形容。（視覺中國）

文雋直指《風林火山》的劇本為人詬病，並笑言︰「似乎阿麥浚龍你應該返返嚟，報我哋香港電影編劇家協會嘅如何寫電影劇本，真係我覺得呢個係最抵打。」最終電影風評非常一般，香港票房1107萬港元，連同內地及台灣等票房，恐亦難以回本。至於同樣由古天樂主演的《尋秦記》，目前正如火如荼宣傳中，票房則要再拭目以待。

文雋叫麥浚龍報香港電影編劇家協會的班，重新學寫劇本。（YouTube截圖）

由宣布開拍到上映，《尋秦記》歷時5年3個月，隨著他在今年12月上畫，四大電影都市傳說正式終結。（《尋秦記》劇照）

7. 試當真執笠、《墨魚遊戲2》橫跨老中青藝人話題十足

由游學修、蘇致豪及許賢創立的YouTube頻道「試當真」，是香港YouTube界龍頭，曾搞過四台聯播，亦經常邀請到娛樂圈的天王天后級人馬合作拍片。不過今年愚人節，試當真宣布將於10月26日五周年大日子「執笠」。試當真除了拍短片外，其綜藝節目「試玩毛」亦是重頭作品，規模之大比電視台節目有過之而無不及，所需人力多之餘，也明顯極燒錢，多條短片都過100萬觀看數，仿《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，觀看數高達340萬，也是全個頻道觀看人數最多的一條片！

由游學修、蘇致豪及許賢創立的YouTube頻道「試當真」，是香港YouTube界龍頭，曾搞過四台聯播，亦經常邀請到娛樂圈的天王天后級人馬合作拍片。不過今年愚人節，試當真宣布將於10月26日五周年大日子「執笠」。（Instagram：neoyau19）

在臨別秋波階段，試當真宣布製作《墨魚遊戲2》，並公開招募玩家，其100人陣容堪稱YouTube界前無古人、後無來者，更有別於上一次以YouTuber和KOL為主的參加者，今次還新加入了多名意想不到的藝人，衝破YouTube同溫層，亦橫跨娛樂圈各個界別！除了試當真、FH Prooduction、JFFT、100毛、好青年荼毒室、香城映画的成員及其他YouTuber外，還有歌手、電影電視演員、DJ、補習天王等等，最令人意想不到的，除了劉以達外，還有TVB綜藝天王錢嘉樂、洪天明及鄧兆尊，農夫C君和陸永，童星出身的台灣啦啦隊冼迪琦、商台DJ森美、小儀、少爺占、Donald等等，就連HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩都獲邀。這個老中青全包的人腳引起超熱烈討論，最終《墨魚遊戲2》播出短短不足一天已有超過90萬點擊人數，十分誇張！

《墨魚遊戲2》，100人陣容堪稱YouTube界前無古人、後無來者，被譽為香港綜藝史上最震撼一幕。

有別於上一次以YouTuber和KOL為主的參加者，今次還新加入了多名意想不到的藝人，除了劉以達外，還有TVB綜藝天王錢嘉樂、洪天明及鄧兆尊，農夫C君和陸永，童星出身的台灣啦啦隊冼迪琦、商台DJ森美、小儀、少爺占、Donald等等，就連HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩都獲邀這個老中青全包的人腳引起超熱烈討論。

節目中，「遊戲大王」洪天明和「靠口才」的陸永成為最受人關注的兩位，二人憑綜藝感在節目後人氣急升，多了很多位年輕粉絲。有不少網民大讚身為前輩的洪天明落力玩之餘，又不會太搶鏡，更會製造機會給一眾後輩突圍而出，而且與同樣是前輩級的陸永也合作無間，有網民表示：「遊戲大王個名當之無愧！」

有不少網民大讚身為前輩的洪天明落力玩之餘，又不會太搶鏡，更會製造機會給一眾後輩突圍而出，遊戲大王個名當之無愧。

陸永表現夠晒綜藝，勁好笑。（《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3》截圖）

8. 許紹雄腎癌致多重器官衰竭離世

曾飾演《使徒行者》「歡喜哥」、《新紮師妹》系列「方鍾Sir」、《暗戰》「黃啟法」，以及《新紮師兄》「舅父冬」的資深藝人許紹雄（Benz雄），在2025年10月27日突然傳來的病危消息，黃子華、佘詩曼、苗僑偉及多位藝人趕往探望，而翌日其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於28日凌晨安詳離世，終年76歲。由於Benz雄在離世前數星期，仍與女兒拍片互動，精神奕奕，因此其死訊可說如他演出過的電影一樣「非常突然」。

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄病逝。（葉志明攝）

許紹雄近月仍不時與女兒許惠菁（Charmaine）拍YouTube片，父女檔分享生活日常，而他們對上一條短片是在離世一星期前父女二人打機的互動，玩《Mario Kart》和《Overcooked》等遊戲，他手腳協調、反應精靈，未有任何異樣。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

佘詩曼難掩哀傷。（資料圖片）

其妻龍嬿而與女兒許惠菁在他離世後受訪，龍嬿而落淚表示：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」龍嬿而形容自己整個人被掏空，感到「整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺」。女兒許惠菁亦坦言無法接受父親已逝的事實，甚至拍照時會下意識為父親預留一個空位。龍嬿而也首度透露許紹雄的病況詳情，指亡夫2024年9月發現患上腎癌，並迅速接受了手術割除腫瘤，康復進度一度理想，並按時服藥覆診。然而，今年10月中旬，他身體不適入院檢查，發現癌細胞已擴散至肺部，加上身體遭受細菌感染，最終引發多重器官衰竭，彌留兩天後離世。

許紹雄（Benz雄）離世，遺孀龍嬿而表示：「我整個人都被掏空了！。（資料圖片）

許紹雄遺孀龍嬿而透露丈夫未有遺言，因為連他自己都沒想走得那麼快。（ig圖片）

9. 宏福苑大火演藝界支援行動

11月26日，大埔宏福苑發生造成慘重傷亡的五級火，是自1948年石塘咀永安公司倉庫大火以來香港最多人傷亡的火災。這是全香港人的傷痛，被形容為「港殤」，社會氣氛也非常沉重，演藝圈多個活動取消及延期，藝人們除了捐錢外，亦有人親身去現場做義工、不停轉發救災資訊等等。韓國演藝界盛事「2025 MAMA AWARDS」時隔七年在香港舉行，日子為11月28日，周潤發、楊紫瓊、MIRROR等本來亦應邀出床，不過大火發生後，楊紫瓊、MIRROR皆缺席，MIRROR表示帶著沉痛心情慎重考慮後，決定不參與演唱，聲明：「MakerVille 沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。 團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。」

MIRROR原為MAMA表演單位之一，最終因大火宣布不出席。

不過The show must go on，活動最後亦如期舉行，但大幅調整節目環節，多位韓星短時間內再修改表演環節以及將服裝換成黑色，穿著一身黑的主持人朴寶劍致詞表達哀悼，並率領默哀。而照原定計劃出席的周潤發擔任壓軸頒獎嘉賓，他穿上黑色禮服打煲呔，胸上別黑絲帶致意，並在頒獎前向在場觀眾作出一個請求：「各位來賓，我頒獎前有少少要求，希望大家一齊起身，為大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。」發哥並用三語廣播，包括廣東話、國語及英語，在最後說英語時更一度哽咽停頓下來，之後全場熄燈默哀。

朴寶劍於2025 MAMA Awards以全身黑現身。（截圖）

朴寶劍於2025 MAMA Awards以全身黑現身，眼紅紅哀悼大埔大火。（Mnet圖片）

發哥頒獎前請求全場觀眾站起，向大埔宏福苑居民送上衷心嘅祝福。（影片截圖）

此外，東京動漫節（Tokyo Comic Con 2025）即將於12月5日至7日於東京幕張舉行，原定代表《九龍城寨之圍城》出席的古天樂、胡子彤及張文傑，最終都因大火而宣布取消行程，拍片表示：「喺呢個沉重嘅時刻，我哋實在冇辦法抱正常嘅心態出席今次嘅活動，所以我哋將不會參與12月5號及6號東京Comic Con活動。希望原本計劃出席活動嘅朋友及受影響嘅相關單位能夠體諒，我哋深感歉意。最後，希望逝者安息，傷者早日康復。」

古天樂攜同胡子彤、張文傑身穿黑衣，神情凝重面對鏡頭，由古天樂作代表宣布取消出席東京動漫節。（影片截圖）

另一邊廂，楊千嬅、柳應廷、盧瀚霆等如期舉行演唱會，以另一方式支援災民，包括加入開場前默哀環節、改動歌單、取消應援，並將演唱會部份收益捐出。《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》主辦單位「正向文化娛樂有限公司」宣布，代表千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院，支援受災家庭。演藝界亦有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」捐贈1000萬人民幣 （約港幣1100萬）；古天樂、王嘉爾、張栢芝、Angelababy (楊穎)、佘詩曼、陳小春應采兒夫婦、何超蓮、鄧紫棋、楊秀惠、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）各捐出港幣100萬元；李連杰也聯同向華強夫妻一同捐款港幣300萬元、梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。而將於明年2月開演唱會的Gin Lee (李幸倪)，會將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途。

楊千嬅演唱會開始前，全場為大埔大火悲劇默哀一分鐘。（葉志明攝）

楊千嬅的演出造型也連夜調整，將鮮艷轉為沉靜。（資料圖片）

10. 小儀離開商台及宣布婚訊

今年10月，商業電台著名DJ阮小儀突然拋出震撼彈，宣布將會離開已效力31年的商業電台，工作至10月底。在她最後一次與森美在《早霸王》開咪當日，她受訪時表示這次離開是經過深思熟慮的決定：「因為舊年爸爸身體出現咗問題，但佢好叻仔而家就好返晒。由細到大爸爸喺我心目中係一個鐵人，因為佢做地盤，佢係好硬淨。但喺舊年嘅時候，佢畀我睇到佢最軟弱嘅一面，令到我有新嘅諗法，要好好珍惜同屋企人嘅關係，我爸爸已經八十幾歲，佢而家好精神，變咗呢啲時間，更要爭取多啲時間去陪佢，多啲陪佢哋同佢哋飲茶傾多啲偈，已經好足夠，咁所以我就覺得要緊握住呢啲時刻。」

阮小儀同森美合作無間。（視覺中國）

森美、阮小儀和梁嘉琪正式告別《早霸王》節目。（葉志明攝）

森美哽咽。（葉志明攝）

離巢後，小儀除了照顧家人，亦有拍廣告、上節目以及開設YouTube頻道，12月時，她現身由彭秀慧主持的ViuTV節目《晚吹 - Chat KP》，講到單身焦慮等話題，小儀提到30歲生日是人生最不開心的生日，因為字頭不同了，甚至覺得：「死喇，我好似將會陷入一個萬劫不復嘅位，我30歲之前都冇嘅話，我30歲之後唔會有。」然而，到了40歲時小儀已沒有了這個感覺，因為經過十年，她發現單身也可以快樂和有選擇，而且家人、朋友比愛情重要。

小儀指30歲生日「轉字頭」是最難受的，會擔心30歲後都冇男朋友，如今聽來相信亦與她結束七年情有關。（ViuTV）

小儀原來不敢單獨食晚飯：「其實我到而家都有一個關口做唔到，就算我sing唔single都好啦，我一個人睇戲，同埋一個人食晚飯，我係唔得嘅。」（ViuTV）

小儀一向未有公開自己的感情狀況或伴侶，加上會分享單身焦慮等話題，令外界都認定她是單身一族。殊不知她在12月25聖誕節當日，拋出震撼程度與離巢相若的震撼彈！她無預警在社交平台發佈一張一對男女戴著婚戒的手部合照，宣布婚訊，寫道：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。 🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️聖誕🎄快樂」真的可喜可賀！