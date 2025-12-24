廖碧兒轉跑道搞紅酒生意風生水起　佈置聖誕樹豪宅意外曝光

現年46歲的廖碧兒曾是選美冠軍兼無綫（TVB）花旦，演過多套經典電視劇，憑標緻外貌迅速走紅。廖碧兒近年積極經營紅酒生意，成為女強人。臨近聖誕，儘管工作有多忙，廖碧兒都親自落手落腳佈置巨型聖誕樹。

廖碧兒在2001年國際華裔小姐競選中奪得冠軍。（網上截圖）

近年專心積極發展紅酒生意。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒日前在香港大學擔任課程嘉賓講師。（小紅書圖片）

廖碧兒佈置聖誕樹令豪宅意外曝光

日前廖碧兒在IG分享了在家佈置聖誕樹的影片，並發文寫道：「It’s beginning to look a lot like Christmas…」片中廖碧兒頭上戴着聖誕頭飾，穿上有節日氣氛的紅色上衣、灰色長褲，赤腳在家中準備佈置聖誕節。地上放滿聖誕裝飾，廖碧兒來來回將裝飾掛上聖誕樹，期間更不時向鏡頭扮鬼臉。完成後佈置後，廖碧兒坐在聖誕樹前自拍，可見客廳空間非常寬敞，而聖誕樹亦比廖碧兒高。

日前廖碧兒在IG分享了在家佈置聖誕樹的影片。（IG圖片）

親自落手落腳佈置聖誕樹。（IG圖片）

廖碧兒對鏡頭扮鬼臉。（IG圖片）

客廳好寬闊。（IG圖片）

廖碧兒同父母在聖誕樹前合照。（IG圖片）

廖碧兒轉跑道搞紅酒生意吸金力強

廖碧兒加入TVB後拍攝過多部劇集，包括《皆大歡喜》系列、《律政新人王》、《妙手仁心III》等，亦跟劉愷威及陳豪傳過緋聞。其後2011年離巢後，遠赴法國考獲品酒師牌，成為專業評酒師。早前她豪花千萬元在法國購買酒莊，積極發展紅酒生意，今年初更獲法國政府授予勳章，吸金力強之餘亦非常有實力。

廖碧兒2011年離巢後，遠赴法國考獲品酒師牌，成為專業評酒師。（IG圖片）