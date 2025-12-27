王嘉爾機場溫柔對待粉絲　突然「踎低」做一件事獲激讚：滿級人類

現年31的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson Wang），自出道以來人氣有持續攀升，除了擁帥氣外型外，性格親切又無架子惹人喜歡，不只在中國內地爆紅，在歐美地區也有頗高人氣。近日王嘉爾難得回港，行程相當緊湊，除了擔任姜濤演唱會嘉賓、為自家潮牌舉辦連串活動及接受電台訪問外。據指，王嘉爾此行還為香港機場拍攝宣傳片，而他在拍攝過程中，竟被粉絲目擊做出驚人舉動，被大讚極有教養。

展現親和力

日前，有粉絲在香港國際機場「野生捕獲」王嘉爾。從網上片段可見，王嘉爾當日身穿黑色緊身Tee搭配西褲，貼身剪裁令其健碩的胸肌與手臂線條表露無遺，造型雖然簡約，卻難掩濃濃星味。儘管當時正忙於拍攝工作，但他發現有粉絲在旁守候拍攝時，不但沒有表現不悅，反而友善地望向鏡頭，眼神溫柔，盡顯親民一面。

親自動手清理地上污漬

不過，最令網民驚訝的並非他的顏值，而是他在拍攝期間的一段小插曲。當時疑有工作人員不慎打翻飲品而弄髒地面，王嘉爾不但沒有擺出「明星款」，指使他人清理，反而二話不說拿起紙巾，直接「踎低」幫忙工作人員一同擦拭地面污漬。貴為國際頂流，依然這些貼地，實在難得。

這一幕被粉絲拍攝下來，不少網民看過照片後紛紛留言激讚：「國際巨星當眾擦地板，真的很少見。叫人怎麼不愛他」、「滿級人類，没架子，教養好」、「擦地都那麼帥」、「帥翻了」。王嘉爾再次用行動證明，真正男神不只在於外表，更在於那份謙卑與修養。