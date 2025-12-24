陳自瑤頒獎禮宣傳片花絮靚相曝光　小動作流露少女心坐C位惹注目

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日舉行。大會日前公布各獎項10強名單，並展開首波宣傳攻勢。視帝王浩信老婆陳自瑤曾憑劇集《寶寶大過天》中葉帆一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》的「最佳女配角」，今年再度獲得「最佳女配角」提名，憑劇集《刑偵12》中飾演何妙雪一角成功打入最後十強。在今年的頒獎禮宣傳片中，陳自瑤在壓軸畫面出現，更坐正「C位」位置搶盡風頭，足見她的地位以及備受重視程度。陳自瑤穿上吊帶低胸開衩晚裝裙大騷美腿，散發強大氣場與性感女人味，而她身旁有姚子羚和張振朗，後排分別由何廣沛、黃庭鋒、陳展鵬及傅嘉莉坐鎮，最前位置則有陳楨枱。

宣傳片中，陳自瑤坐正C位，氣場勁盡顯地位。（官方圖片）

陳自瑤分享宣傳片花絮

昨日陳自瑤於她的IG上分享了當日拍攝宣傳片的花絮靚相，相中的她身穿該襲吊帶低胸開衩晚裝裙，在浮雕牆前面擺出多個誘人甫士，盡顯成熟女性的自信魅力與優雅高貴氣質。她無論是站着抑或是坐着都盡顯Fit爆身材，豐滿的上圍再加上白滑美腿令人目不暇給。其中有一張相是陳自瑤用手掩嘴偷笑的表情，散發出陣陣少女羞澀氣息，相當可愛，自然不造作，流露出她擁有一顆少女心的一面。

陳自瑤分享宣傳片的花絮靚相。(ig圖片)

陳自瑤分享宣傳片的花絮靚相。(ig圖片)

陳自瑤身材fit爆。(ig圖片)

陳自瑤身材fit爆。(ig圖片)

陳自瑤笑得好有少女味。(ig圖片)

陳自瑤白滑美腿誘人。(ig圖片)