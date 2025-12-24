佘詩曼延續「Man姐」熱潮　紅色巨型LED廣告空降香港核心地區

剛播放完畢的TVB台慶劇《新聞女王2》依舊口碑載道，由佘詩曼（阿佘）飾演的「Man姐」仍然是劇中最重要的話題，阿佘代言的美容品牌最新超紅色巨型LED廣告也空降香港核心地區的當眼位置，繼續延續Man姐熱潮。

佘詩曼非常親民和 Beauty Signature 員工合照留。(公關提供)

這些巨型廣告在中環、銅鑼灣、尖沙咀以及旺角閃耀登場，其中位於銅鑼灣的廣告更高達六層樓，成為了該處的地標性景觀，吸引無數路人駐足圍觀。廣告中播放着「靚，我就係 Signature」的代言金句，完美彰顯了阿佘的女王風範，讓看過的人均留下深刻印象。這些巨型廣告不僅在視覺上造成衝擊，更在社交媒體上引發大量討論，網民紛紛在各大社交媒體上分享自己在廣告前的打卡照，並Hashtag阿佘及Beauty Signature名稱，為阿佘和品牌增加熱度。

佘詩曼明艷照人。(陳順禎 攝)

佘詩曼超紅巨型 LED 廣告無處不在@旺角。(公關提供)

在是次廣告中，阿佘以一襲磨坊紅絲緞晚裝展現出玲瓏曲線，高貴又迷人，而為了讓她的臉部輪廓能即時緊緻，面容保持出眾、毫無鬆弛下垂，完全不像 50 歲的樣子全靠秘密武器，這個秘密武器令阿佘持續保持年輕的光彩和魅力。在演藝圈中，時間就是金錢，而這項療程無疑是阿佘的理想選擇，許多繁忙的女性受益於此，擺脫繁瑣的護膚步驟，讓她們能夠在快節奏的生活中保持肌膚的美麗與健康。

佘詩曼真係好靚。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼超紅巨型 LED 廣告無處不在@中環。(公關提供)

阿佘成功在《新聞女王2》劇中展現了精湛的演技，觀眾們不禁感慨，她如何在情感與專業之間完美切換，成為這部劇的靈魂人物。阿佘同時作為Beauty Signature美御殿堂的代言人，她的每一個鏡頭都輪廓分明，吸引觀眾的目光並激起共鳴。在鏡頭前，阿佘保持著高峰的肌膚狀態，這全然得益於她對美容護理的選擇與方法。許多觀眾留言表示，看著阿佘的表現，他們也想探索提升自己肌膚的方法，尤其是如何實現如此年輕的輪廓和光澤。阿佘能以超凡的表現應對各種挑戰，即使在繁忙日程之中也能展示出近乎完美的肌膚，美容品牌功不可沒。