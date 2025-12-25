前TVB金牌主持孖老公出席聚會童顏依然　息影多年轉型成大律師

前TVB金牌司儀盧敏儀（Money）是第一代《勁歌金曲》主持，她在1997年與製作人孫敬安結婚後就息影，近年已轉投法律界成為大律師的她甚少公開露面，但仍不時與昔日圈中好友聚會。日前盧敏儀同老公齊齊出席聚會，同場的還有胡楓、盧海鵬、甄珍、林建明、譚玉瑛、江欣燕等，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享合照，可見戴上圓框眼鏡的盧敏儀笑意盈盈，一對招牌腰果眼不變！

盧敏儀同老公孫敬安齊齊出席聚會。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

盧敏儀同老公孫敬安齊齊出席聚會。（微博@汪曼玲）

戴上圓框眼鏡的盧敏儀笑意盈盈。（微博@汪曼玲）

一對招牌腰果眼不變！（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

好開心！（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

鄭子誠夫婦與盧敏儀夫婦相約飯敘。（IG@lau_sin_yee）

私交甚篤。（劉倩怡Facebook）

私交甚篤。（劉倩怡Facebook）

盧敏儀息影後再進修成大律師

盧敏儀中學時期曾擔任《少年警訊》主持，其後加入TVB，曾與鍾保羅、蔡楓華等主持《勁歌金曲》、《Sunday任你點》及《萬千星輝賀台慶》等大型綜藝節目，因口才了得常擔任大騷司儀，甚有大將之風。1997年盧敏儀與影視製作人孫敬安結婚後淡出幕前，1998年盧敏儀到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）修讀倫敦大學的法律學士課程，2003年在英國倫敦大學完成法律碩士課程，畢業後回港正式投身法律界，成為著名大狀清洪大律師的徒弟，現時任職大律師。

盧敏儀是第一代《勁歌金曲》主持。（YouTube影片截圖）

盧敏儀是第一代《勁歌金曲》主持。（YouTube影片截圖）

盧敏儀是第一代《勁歌金曲》主持。（YouTube影片截圖）

盧敏儀是第一代《勁歌金曲》主持。（YouTube影片截圖）

亦曾參演劇集。（YouTube影片截圖）

一直支持蔡楓華。（視覺中國）

盧敏儀激罕亮相《勁歌43年情》

2023年盧敏儀激罕亮相《勁歌43年情》，分享感受：「其實《勁歌》喺我嘅成長係一個好重要嘅部份，當時好似係我嘅屋企，個個好熟悉。我最記得有一次叫我頒獎畀欣宜，佢係肥姐個女，而肥姐又好錫我，睇到欣宜嘅成功，我覺得《勁歌》係一個好好嘅承傳，如果今日肥姐仲喺度，見到個女唱歌唱得咁出色，我諗佢都會好開心！」

2023年盧敏儀激罕亮相《勁歌43年情》。（YouTube影片截圖）

2023年盧敏儀激罕亮相《勁歌43年情》。（YouTube影片截圖）

2023年盧敏儀激罕亮相《勁歌43年情》。（YouTube影片截圖）

盧敏儀在1997年與影視製作人孫敬安結婚。（視覺中國）

Keep得好。（視覺中國）

慶祝結婚20周年。（視覺中國）

慶祝結婚20周年。（視覺中國）