盤點移居大灣區藝人　洪天明棄大埔別墅吳啟華連掃6單位躍升樓王

近年香港演藝圈掀起北上定居熱潮，不少藝人為了開拓內地市場或追求更優質的生活空間，紛紛舉家移居大灣區。除了最新宣布定居深圳的洪天明一家，不少視帝級人馬及資深綠葉早已在當地落地生根。

周家蔚日前在小紅書上載影片，正式宣布一家四口已從香港搬遷至深圳定居。洪天明與太太周家蔚一家四口原本住在香港大埔的比華利山別墅，是一間三層高、約2000呎的獨立屋。不過，洪天明近年事業重心放於內地，間中才接拍香港影視作品，經常中港兩地走，他曾自爆想到內地定居。

棄2千呎大屋！（截圖）

一家四口定居深圳！（截圖）

吳啟華近年長駐內地發展，並在大灣區大手筆置業，包括在2018年一次性掃入6個單位，加上在中山、深圳等地置業，被視為投資內地房地產的成功代表，身家一度傳聞達10億，並常在社媒分享其奢華住宅與收藏品。

出道40年，吳啟華以「挺苦的」總結自己的演藝之路。（微博@魯豫有約）

近年多數在內地發展的吳啟華相隔9年再回到香港拍攝劇集。(葉志明 攝)

TVB「綠葉王」夫妻檔韓馬利（Mary姐）與杜燕歌（杜老師），近年先後離巢無綫，正式開啟悠閒的半退休生活。兩人選擇移居廣東中山，不時拍片分享在當地生活的日常！

韓馬利與杜燕歌好恩愛！（小紅書）

韓馬利現身中山山姆超市。（小紅書）

曾三度奪得TVB視帝的黎耀祥，近年積極在內地發展，除了拍劇、拍電影之外，還頻頻獲邀亮相綜藝節目，密密搵真銀。因工作關係經常來往香港及內地，而黎耀祥就十分睇好大灣區發展，所以選擇在中山置業：「可能始終都係廣東人啦，對廣東始終都有個親切感嘅，譬如我做嘢成日去北京、杭州呀，杭州我都好鍾意嘅。風景又好，但係硬係冇嗰種要定居嘅感覺。中山就唔同喇，好多嘢都好親切。」

黎耀祥笑稱為吸引更多人來大灣區旅行，可以開個香港探秘地圖旅行團。(胡凱欣 攝)

黎耀祥內地街邊食麵被偶遇。(小紅書)

郭少芸現時已經轉戰內地發展，除了不時接商演活動之外，還密密直播帶貨，銷量及知名度都不錯，相信收入相當可觀！早在今年年初已經正式搬入順德新屋的郭少芸，近日又在杭州置業，日前她就拍片同大家分享她的新屋，片中所見一入門就是超闊落的大廳，佈置簡約，擺放了一張L形梳化及地氈，而露台望出去的景觀亦一流！

郭少芸是圈中的黃金盛女。（IG圖片）

郭少芸現階段主力在內地發展。（微博@郭少芸）

李龍基與年輕36歲的未婚妻王青霞（Chris）目前已移居珠海共同生活，為應對近期網上關於兩人感情及李龍基財產的傳聞與抹黑，李龍基多次澄清並強調感情穩定。二人已在珠海築愛巢並開始新生活，他亦坦言不排除生BB，顯示兩人「爺孫戀」感情依然堅定。

同場仲有李龍基。（葉志明 攝）