林超英開冷氣！為MIRROR兩子激罕破戒：唔好以為我喺度就冇冷氣

前天文台台長林超英一向以愛護環境聞名，十多年來更堅持不開冷氣，形容開冷氣有如「飲鴆止渴」，暑假時電費竟然是負7元，贏了99%香港人！不時有網民貪玩在炎炎夏日的日子私訊他，問他：「請問你有否偷偷開冷氣？」他也會回覆：「否。」又或是天氣高溫到37、38度的日子，網民都會私訊他，叫他報平安，擔心超英哥中暑倒下。

不時有網民貪玩在炎炎夏日的日子私訊他，問他：「請問你有否偷偷開冷氣？」他也會回覆：「否。」（網上圖片）

即使一個人不開冷氣，對環境的幫助極為有限，但超英哥還是堅持去做，其精神更讓許多網民從取笑他變成佩服他。但早前他竟然為MIRROR成員邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）開冷氣！近日Stanley、Tiger、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）的綜藝節目《四鏡大暴走》正在播放中，節目旨在探索本土文化，而昨晚（23日）播出一集，Stanley、Tiger就去到有300年歷史的客家古村荔枝窩。

ViuTV綜藝節目《四鏡大暴走》正在播放中，節目旨在探索本土文化，而昨晚（23日）播出一集，Stanley、Tiger就去到有300年歷史的客家古村荔枝窩。由於當日天氣33度，二人都以白背心上陣。（ViuTV）

這條古村曾經荒廢，幸得一班有心人幫忙復修，而林超英便是其中一位！Stanley、Tiger走入古宅，由於當日天氣33度，二人都以白背心上陣，當他們見到嘉賓超英哥感到非常驚喜，但更驚喜的是，屋內竟有冷氣！Stanley問道：「點解呢度咁涼有冷氣嘅？」超英哥則笑回：「唔好以為我喺度就冇冷氣，為咗你哋我開咗冷氣！」之後超英哥更教他們「無冷氣消暑秘笈」，以及帶他們遊覽荔枝窩的消暑勝地。

這條古村曾經荒廢，幸得一班有心人幫忙復修，而林超英便是其中一位！（ViuTV）

當他們見到嘉賓超英哥感到非常驚喜，但更驚喜的是，屋內竟有冷氣！Stanley問道：「點解呢度咁涼有冷氣嘅？」（ViuTV）

超英哥則笑回：「唔好以為我喺度就冇冷氣，為咗你哋我開咗冷氣！」（ViuTV）

超英哥破例開冷氣。（ViuTV）

超英哥帶Stanley、Tiger參觀古村。（ViuTV）

又教他們消暑降溫秘笈。（ViuTV）

之後林超英更帶二人去荔枝窩的消暑秘境。（ViuTV）

其實雖然超英哥自己可以不涼冷氣，但為了其他人，他間中還是會破戒，例如有記者去探訪他家時發現家中竟有分體式冷氣機，他說：「客人來時會開。」而今年5月，他曾在社交平台發文：「近來遇到不少關心我的人，問我有否開冷氣，答案是：還沒有，除了孫女日間在我家而氣溫又甚高（至今只有三四天，氣溫調校為27度）。」

網民睇完對超英哥的態度更為欽佩。（Threads）