張致恒分享聖誕歌被提醒「記得戴套」　霸氣回覆︰結紮咗好耐喇喎

張致恒（Steven）是圈中多仔公，與太太區燕雯（雯雯）結婚後四年抱四，即使之前經濟狀況欠佳，他仍然沒想過放棄四個兒子及愛犬。但其實雯雯之前常常呻冇錢、走投無路時，不少網民都叫他們不要再生仔。（IG@stevencheung）

而適逢平安夜，他在社交平台貼上自己唱的聖誕歌，身為基督徒的他表示：「希望大家去玩嘅同時都紀念今日就係耶穌出世嘅日子，送畀大家11年前嘅福音歌聖誕夜」，基於「平安夜，失身夜」，有網民就留言：「今晚記得戴套。」張致恒亦很快回應：「結紮咗好耐喇喎，清朝返嚟呀你？」對方再說：「Btw 你唔識避孕，似你清朝返黎多啲😂😂」張致恒亦霸氣回覆：「我識唔識避孕關你X事」也有其他人以類似論調留言，張致恒只回：「耶穌祝福你」

其實近月張致恒常常都會回覆網民，不過有人就提到：「想玩真性情X網友嘅前提係有fans而且受歡迎，但你兩樣都無, 唔會有人讚你夠real㗎放棄啦」不過張致恒就不甘示弱說：「即係上網只可以畀人X？畀人網絡欺凌企喺度硬食？」

關於張致恒所講的「結紮咗好耐喇喎」，其實他在兩年前確實已宣布結紮，且發文表示：「好榮幸可以做到四個小朋友嘅爸爸，見到第四個仔出世...為咗未來一家六口嘅生活，經過深思熟慮嘅思考，我決定進行結紮手術，為頭家負上最大責任。」不過可能多仔形象太深入民心，會令人忘記。