碧咸家變時間線曝光！Brooklyn多次缺席聚會　封鎖父母IG被批反骨

「萬人迷」碧咸（David Beckham）與Victoria於1999年結婚，兩人育有三仔一女，一直都是圈中的模範夫妻及完美家庭，可惜自8月開始，碧咸一家與大仔Brookyln夫婦傳出不和，至今未能解決。日前Brooklyn更狠心封鎖了父母及兩位弟弟Romeo和Cruz的IG，家庭關係正式決裂，惹來大批網民批評及熱議。外界一直認為是Romeo戀上Brooklyn前度 Kim Turnbull而發生，但其實Brooklyn與父母的不和，要追溯至2022年，他與富二代百億千金Nicola Peltz結婚時。



碧咸夫婦一直都是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

Brooklyn與太太Nicola Peltz在2022年結婚。（IG圖片）

Brooklyn結婚鬧婆媳糾紛

Brooklyn於2019年公開與美國億萬富豪Nelson Peltz千金Nicola Peltz拍拖，當時Nicola火速融入碧咸一家。不過直至2022年兩人結婚後數月，開始傳出Victoria與媳婦Nicola陷入冷戰。當時有傳Victoria有意插手為兒子籌備婚禮，而兩人亦曾發生爭執。另外，雜誌《People》爆出結婚當日，與碧咸夫婦友好的表演嘉賓Marc Anthony邀請Brooklyn上台，然後邀請「全場最美麗的女人Victoria」與兒子跳舞時，令Nicola不滿兼淚崩。

Nicola 結婚前與婆婆 Victoria 關係不錯。（IG圖片）

碧咸一家冇得坐主家席？

有指Nicola不滿部分傳媒將當日婚禮的焦點落在Victoria身上。有外媒指當日婚禮的主家席上只坐了Nicola的家人，而碧咸一家則被安排另一席。有參與人士也透露婚禮當日全由Nicola主導所有環節，除了婚禮要安排在女方家族的別墅舉行外，連發表感言都是由女方家人主持，這個舉動令Victoria擔心會漸漸失去兒子，令她更憂慮兒子會與原本的家人關係變得疏離。

全家出席Brooklyn婚禮。（IG圖片）

婆媳不和導火線源自婚紗？

對於婆媳不和，Nicola在結婚後數月接受訪問時，透露原本打算穿Victoria Beckham設計的婚紗，但是最後Victoria品牌團隊做不出來，只能趕快放棄原先的計劃，聯絡Valentino設計婚紗。她認為會被傳出不和的導火線，是因為換婚紗的決定兩人沒有好好溝通，並承認為此事發生過冷戰。在訪談中提及老公 Brooklyn 未遇到她之前過得很不快樂，外界當時猜測她是在暗示 Victoria Beckham 一直掌控著 Brooklyn 的人生，疑引起 Victoria Beckham 不滿。據悉，原來碧咸一家人已經有數月沒有跟 Brooklyn Beckham 對話。

Nicola透露換婚紗的決定兩人沒有好好溝通，並承認為此時發生過冷戰。（IG圖片）

不和傳出後，碧咸夫婦並沒有就此事作出公開回應，但碧咸跟Netflix合作推出的紀錄片在2023年播出時，Brooklyn與Nicola都有現身首映，支持碧咸。據知，Brooklyn結婚後一直跟Nicola居住在美國比華利山，只會間中回英國，而這段時間Brooklyn跟Nicola的家人關係非常親密。

碧咸在2023年推出紀錄片，一家人齊齊出席首映撐場。（Getty Images）

Brooklyn不滿二弟搭上前度？

直至今年5月2日碧咸50歲大壽，一家人提早為他舉行生日派對，全家總動員出席，唯獨大仔Brooklyn及Nicola冇影。當時有指他已連續缺席多次家庭聚會，原因疑跟同細佬Romeo搭上其舊愛Kim Turnbull有關，更無法接受父母接受兩人關係而拒絕參加有Kim在場的家庭活動。不過後來Kim公開澄清從來沒有跟Brooklyn有過戀愛關係，只是16歲時的校園朋友。

有傳Brooklyn不滿Romeo搭上前度Kim（左二），但Kim其後澄清從來沒有跟Brooklyn拍拖。（IG圖片）

Brooklyn被爆冇通知父母舉辦結婚三周年誓言更新儀式

碧咸一家的不和繼續升溫，8月Brooklyn與愛妻在紐約莊園舉辦「結婚三周年誓言更新儀式」，Brooklyn被爆沒有邀請家人出席，關係正式破裂，完美家庭形象盡毀。據知，碧咸一家是經Brooklyn在社交平台分享照片才知道兩夫婦舉行婚禮誓言儀式，因而大受打擊。有指碧咸和Victoria看到Nicola的爸爸Nelson Peltz在儀式中擔任如此重要的角色，而碧咸全家卻對此毫不知情，對父母來說更是心碎。另外，碧咸家族超過30位成員，沒有一人獲邀請或知道任何有關消息。

今年8月，Brooklyn與太太Nicola Peltz結婚3年，舉辦誓言更新儀式，但Brooklyn並沒有邀請家人出席。（IG圖片）

Brooklyn多次缺席家庭活動

事件發生後，Brooklyn沒有現身為9月生日的二弟Romeo慶生，而Victoria的個人品牌在10月的春夏巴黎時裝周舉行時裝騷，碧咸全家總動員都會現身撐場，今次三仔Cruz更帶同音樂人女友Jackie Apostel到場，不過Brooklyn夫婦繼續缺席。

Victoria的個人品牌在10月的春夏巴黎時裝周舉行時裝騷，碧咸全家總動員都會現身撐場，不過大仔Brooklyn及其富豪千金太太Nicola Peltz繼續無影。（IG圖片）

碧咸授勳儀式Brooklyn失蹤

碧咸於11月英王查理斯三世正式封為爵士，以表揚他對體育和慈善事業的傑出貢獻。碧咸在太太Victoria及家人陪同下到溫莎堡出席授勳儀式，碧咸父母亦有出席。當日碧咸穿上Victoria親自縫製的禮服，在授勳儀式中鞠躬、下跪接受國王以寶劍輕觸雙肩的儀式，愛妻Victoria及父母在旁見證。禮成後碧咸與英王亦有交談，據知兩人近年因共同熱愛園藝與養蜂而結下深厚友誼。另外，碧咸的3名子女Romeo、Cruz及Harper均有出席，與家人不和的大仔Brooklyn則繼續冇影。

碧咸於11月獲英王查理斯三世封為爵士。（IG圖片）

碧咸的3名子女Romeo、Cruz及Harper均有出席，與家人不和的大仔Brooklyn則繼續冇影。（IG圖片）

Brooklyn狠心封鎖父母IG 引發網民海量批評

直到12月22日，碧咸夫婦被Brooklyn狠心封鎖IG，引起網民熱議。日前有外媒報道碧咸夫婦被發現取消追蹤Brooklyn的IG，其後三弟Cruz在IG發文為父母抱打不平，並透露父母一早起床發現自己被Brooklyn封鎖了，而Romeo和Cruz亦同樣遭封鎖。碧咸夫婦一直渴望Brooklyn回家過聖誕，可惜Brooklyn與Nicola決定留在美國過佳節，似乎家庭關係已完全決裂。

Cruz在IG發文為父母抱打不平，並透露父母一早起床發現自己被Brooklyn封鎖了，而Romeo和Cruz亦同樣遭封鎖。（IG圖片）

有大批網民看到新聞後，為碧咸夫婦感到心痛，更湧到Brooklyn的IG留言批評其行為極為反骨：「你父母及兄弟比你的富貴妻子更重要」、「WOW！你封鎖了父母？Nicola會接受你不再姓碧咸嗎？」、「冇你父母你冇今日」、「既然你封鎖得你父母 不如你除掉你的姓氏」、「你唔姓碧咸冇人識你啊」、「咁反骨都有」、「一輩子都是靠父母的廢兒子 娶了富二代妻子就拋棄家人」、「生命好短暫 建議你同家人重修舊好」、「最反骨星二代」。