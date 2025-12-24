羅子溢被視奪「視帝」大熱門　透露有積極拉票：信心一定要有

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》即將在下月初舉行，而早前亦已公布了「最佳男主角」及「最佳女主角」十強名單，今（24日）有多位候選人會見傳媒作宣傳，而大熱之一的羅子溢（原名羅仲謙）在受訪時卻表明有信心。

多位「最佳男主角」及「最佳女主角」候選人會見傳媒。（葉志明 攝）

在接受傳媒訪問時，問到現階段入圍「最佳男主角」十強，心情如何？羅子溢就表示：「心情仲未平復，因為仲要去到當日等待五強嘅公布，所以興奮又開心。（今年好多人睇好你，會唔會對自己增加咗信心？）我之前講，信心係一定要有，因為一個角色，譬如就算「最佳劇集」、「最佳角色」獎，其實從來都唔係個人，咩獎項都係背負一個團隊嘅創作，所以如果我自己冇信心嘅話，辜負咗好多支持我嘅人，所以我而家都係盡我能力去拉票。（邊個係你最大對手？）其實另外嗰九個，每一個演員都係捱更抵夜，百分百嘅努力，如果唔係都唔會受到觀眾嘅認同，所以其他九個都係相當之厲害嘅對手。」他亦提到現很積極去拉票，在參加小孩子家長會時，亦有作出呼籲。

羅子溢對自己有信心。（葉志明 攝）

羅子溢表示有積極去拉票。（葉志明 攝）

而同樣有份角逐「最佳男主角」的周嘉洛則笑言：「我有信心落選，對手好強大，入到圍都光宗耀祖。」還表示自己已投羅子溢及張振朗一票。

周嘉洛笑言有信心落選。（葉志明 攝）