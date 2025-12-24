李居明大師邀請到江欣燕首次跨界演出粤劇　仲有一場出浴戲

《粵劇特朗普》2019年首次公演，引來了極大迴響，全城熱議，之前3度公演全部爆滿，一票難求，以致很多觀眾未能入場觀看，更引起全球媒體關注及廣泛報導，登上《紐約時報》、CNN、BBC、法國、俄羅斯及日本等外國傳媒雜誌及網站，並吸引一大批青年學生觀眾，以及外國觀眾進場觀劇。粵劇衝出國際，引起全球討論和迴響之熱烈，這是香港粵劇史上從未見過的現象，被譽為百年一遇、具國際視野的「神劇」，得到國際學者、政經界、網絡傳媒界、電影戲劇界人士的廣泛讚譽和好評。日前（23日）當代粵劇團李居明大師特別舉行記者會公布好消息，《粵劇特朗普4.0》已定於2026年2月22-25日（大年初六至初九）四天四場，晚上7時30分在沙田大會堂演奏廳隆重上演，並邀請了劇中主角龍貫天和江欣燕一同出席記者會。

當代粵劇團李居明大師特別邀請了劇中主角龍貫天和江欣燕一同出席記者會。（公關提供）

由於粤劇特朗普的獨特性，此劇巳成為時事粤劇，當每次重演嘅時候，都能夠因應當時發生的事情而加進劇情內，例如第二次公演，便加入了時任美國總統拜登。到第三次公演，又加入了烏克蘭總統澤連斯基及特朗普遇刺，到今次再公演時，正值日本政壇鬧得熱哄哄，李居明大師靈機一觸，便加入了街市菜苗及那隻到處為患的黑熊，每次皆能帶給觀眾不同的新鮮感給驚喜。

居明大師靈機一觸，便加入了街市菜苗及那隻到處為患的黑熊。（公關提供）

香港八和會館主席龍貫天先生出神入化演出特朗普與川普，龍貫天先生的照片及演出視頻已登上全世界各地的媒體，遠至俄羅斯，美國，法國，英國，日本及澳洲等地皆見其身影，令香港粵劇界也能在外國傳媒佔一席位。

香港八和會館主席龍貫天先生出神入化演出特朗普與川普。（公關提供）

今次特別邀請了在扮嘢界數一數二的江欣燕小姐作跨界演出，當大家一提起梅艷芳及Maria，大家在腦海裏都不約而同地浮現出其經典的造型及演出。今次非常榮幸能夠邀請到江欣燕首次演出粤劇，並大胆地在劇中唱著粵曲演一場出浴戲，非常值得大家期待。

今次特別邀請了在扮嘢界數一數二的江欣燕小姐作跨界演出。（公關提供）

相信大家都會記得這兩位經常佔據頭版新聞的人物在一次公開場合挽手依偎同行，令世界政壇議論紛紛，究竟今次佢哋喺劇中又會點樣拖手呢？ 又拖唔拖得成呢？大家一定要拭目以待。

李居明大師邀請到江欣燕首次跨界演出粤劇。（公關提供）

李大師往往能將時事巧妙地融入劇中，令觀眾看起來更易投入及更有趣味性，粵劇特朗普4.0中澤連斯基又會怎樣呢？大家一定不要錯過李大師嘅巧妙處理！今次賀歲演出，徇眾要求在新界區的沙田大會堂演出，演期有限，欲免向隅，請從速購票。