樂壇第一張成績表周六出爐　陳健安頂走張家輝進男歌手十強

一年一度的樂壇盛事《新城勁爆頒獎禮2025》即將於12月27日下午三時假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。今年八大獎項的公開投票已全面截止，其中備受關注的「勁爆男、女歌手」獎項，經網民及音統會投票，終極十強名單今日正式揭曉。（截至2025年12月21日23:59，排名以英文字母及姓氏筆劃序）

男歌手交鋒：張敬軒力戰一眾新生代男歌手

勁爆男歌手（終極10強）名單包括Gareth.T湯令山、MC 張天賦、林家謙、姜濤@Mirror、陳健安、張敬軒、張馳豪、陳卓賢@Mirror、陳柏宇及馮允謙。憑《贖夢者》入十強的影帝張家輝終在今輪出局，由陳健安頂上；而「軒公」張敬軒與眾後輩如MC張天賦、姜濤、陳卓賢、林家謙及馮允謙等「正面交鋒」，單看牌面已感受到競爭是何等激烈。

女歌手戰情：實力跳唱唱作大混戰

勁爆女歌手（終極10強）包括Gin 李幸倪、Kiri T、方皓玟、泳兒、姚焯菲、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、謝安琪及鍾柔美。女歌手10強集合各類型歌手，實力派、唱作、跳唱皆齊集，競爭同樣緊張刺激。

八大獎項全面開放投票

本屆《勁爆頒獎禮》設有八個公開投票獎項，包括「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「勁爆男新人」、「勁爆女新人」、「勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。今年入圍名單龐大，「勁爆歌曲」多達228首作品，「勁爆男歌手」與「勁爆女歌手」分別有79位及66位候選人，樂隊及組合亦有42個單位參戰。而今年更順應民意，破天荒增設100%由全民投票的「網上最受歡迎男／女歌手」，令投票戰場更添緊張。

評分比例維持不變

今年頒獎禮評分比例方面維持不變：公眾投票佔40%、音統會主持人及資深音樂人合共佔20%、主要成員佔30%、管理層佔10%。換言之，樂迷的投票仍是最重要的決定性因素。至於獎項最終花落誰家，留待12月27日頒獎禮派發的成績表！