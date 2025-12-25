《尋秦記》「雅夫人」雪梨近況佬味極濃　網民慨歎：人不會老就好

《尋秦記》電影版即將上映，在網絡掀起一股熱潮，亦有不少網民表示要在上映前翻煲40集《尋秦記》，同時劇中演員的近況再度令網民關注，其中包括飾演「雅夫人」的雪梨（原名嚴慧明）。

飾演「雅夫人」的雪梨近況再度令網民關注。（劇集畫面）

雪梨當年風韻猶存。（劇集畫面）

雪梨曾戀徐少強 為對方誕下一對子女

童星出身的雪梨在80年代紅極一時，初出道曾與波姬小絲當選日本「每周最受歡迎外國女星」，拍攝首部劇集《親情》與周潤發合作，星途可謂一片光明，可惜後來因拍戲戀上有婦之夫徐少強，令演藝事業及個人形象造成了重大打擊。雪梨先後為徐少強誕下一對子女徐偉棟與徐頴堃，不過當時徐少強未有兌現離婚承諾，兩人繼而分手收場，成為單身媽媽。

雪梨當年未婚產子。（IG圖片）

雪梨近況曝光

母兼父職的雪梨與一對仔女移居加拿大生活，雖然雪梨曾復出幕前賺錢，但狀態已經不復當年。近年雪梨進駐抖音，近況屢次成為焦點。近日有網民在小紅書分享了雪梨的近況，其一頭鬈短髮佬味極濃，隨即掀起熱議。

近日有網民在小紅書分享了雪梨的近況。（小紅書）

雪梨一頭鬈短髮佬味極濃。（小紅書）

原來雪梨今年4月曾接受「通波仔」手術，幸好身體無大礙，現在精神飽滿。（小紅書）

有網民讚雪梨當年風韻猶存

有大批網民看到照片後，都紛紛留言表示：「雪梨多少歲，怎麽感覺講話不清楚」、「叔味好濃」、「走路都步履蹣跚了」、「她以前風情萬種」、「歲月不饒人」、「衰老得太嚴重了」、「她年輕時候真的真的很驚艷，要是人不會老就好了」、「變化太大了...」、「女人在絕經以後就會斷崖式衰老，看來明星也不例外」、「年紀也不大啊」、「她發生什麼事？」。

有不少網民都驚訝雪梨的近況與當年差別很大。（小紅書）

4月曾緊急進行「通波仔」手術

日前雪梨現身中國金雞百花電影節時，身形明顯發福不少，健康狀況惹人關注。據知，今年4月雪梨因心臟劇痛就醫，發現血管阻塞緊急進行「通波仔」手術，雪梨坦言當時感覺經歷生死，幸好最後康復過來，目前需要長期服用薄血丸、膽固醇藥等藥物，休養期間增重20多磅，但精神狀態明顯好轉。