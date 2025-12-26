51歲Hip Hop佬廿四味Brian狂吸粉　燒鵝都dope、要着兩條褲變潮語

51歲Hip Hop界滑板教父，「廿四咪」Brian（李凱賢）近日在threads上爆紅！為什麼一位51歲玩Hip Hop、踩滑板的「板佬」會在年輕人圈中爆紅？原來是因為他在網台節目SpotiTalk《緬甸堂》所說的一番爆笑、誇張又貼地的食評意外引起共鳴。

廿四味Brian的食評一樣咁「dope」。（YouTube截圖/SpotiTalk《緬甸堂》）

訪問中，Brian力推銅鑼灣甘棠燒鵝的叉燒，並以「燒鵝都dope」、「Hermès版叉燒」、「要着兩條褲」等爆笑金句形容，意外成為Threads友的潮語新寵。他也特別提到「甘一刀」肥燶叉燒，形容是好味到會「甩褲」。

51歲Hip Hop佬廿四味Brian

當然，整個訪問並不是圍繞甘棠燒鵝的叉燒，而是較着重於他的食肉體驗，及為什麼他會對一碟叉燒有如此大反應？另一條同樣瘋傳的短片中，則透露了另一個飲食體驗。「冇錯，amazing steak right？the most delicious，今次佢生日我哋去La Vache! 啦，跟住我今次真係叫steak（牛扒），黐X線，正X到我出X呀爭啲！喺金鐘爭啲what the fxxk！好彩着X咗兩條褲呀嗰日。Yo！This is the best fxxking steak ever！Crazy right？」

La Vache! 為一間在平民化的法式扒房，特點在於牛扒和任食薯條。相信好多人都食過！（La Vache! 官網圖片）

51歲Hip Hop佬廿四味Brian最近在Threads上爆紅。（資料圖片）

有網民好奇問，「着了兩條褲」和味道好有什麼關係？原來Brian除了指好味到會甩褲之外，還指會「正X到出X」，所以着兩條褲就不會尷尬的意思，真的是非常誇張得生動有趣，難怪時下年輕人都會覺得很「dope」。

廿四味Brian也是一名「廿四孝」父親。（IG截圖）

有網民轉發有關訪問，並透露更多細節。原來Brian在十多年開咗，就為了家人而齋戒不食肉，起初是全素食，後來才變成了「海鮮素」，但對於一個人生只有音樂、家人、踩板和享受美食，尤其是肉食的人來說，戒肉的確需要十分大決心。以上這一段訪問，其實是分享他戒肉十多年後，因為了女兒開心而重新食肉後，由心而發的感受。