吳千語被傳夫妻關係疏離忘記結婚紀念日　施伯雄送驚喜力挽婚姻？

現年32歲的吳千語（Karena）自2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後，正式晉身豪門闊太行列。由昔日出身草根到成功躋身上流做「百億新抱」，吳千語更被內地網民封為「港女典範」。結婚兩年，外界一直關注吳千語何時為施家開枝散葉，更多次被傳出疑似求子，但至今仍只聞樓梯響。然而，兩人近期更傳出婚姻出現暗湧，吳千語早前曾透露與老公「很久沒見」，聚少離多的狀況令外界揣測二人感情是否生變。

吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語去年尾被網民捕獲時，發現她手上戴上水晶鏈疑助催運生B。（小紅書圖片）

吳千語早前現身普陀山被傳求子！（小紅書圖片）

吳千語早前透露與老公「很久沒見」，聚少離多的狀況令外界揣測二人感情是否生變。（IG@karena_ngs）

行動粉碎婚變傳言

不過，這對豪門夫妻近日就以行動粉碎傳言。趁著聖誕佳節，吳千語與施伯雄雙雙回港兩天，趁聖誕佳節與友人聚餐慶祝，期間突然有蛋糕驚喜登場，原來當天正是她與施伯雄的結婚周年紀念日，蛋糕是施伯雄親自為愛妻安排的驚喜，豈料千語卻忘記了這個大日子，網民都指千語對老公似乎不太上心！

吳千語與施伯雄近日趁聖誕節，回港與好友相聚。（小紅書截圖）

期間施伯雄向老婆送驚喜，慶祝結婚周年，後者仲問對方的蛋糕是否買的。（小紅書截圖）

施伯雄深情送驚喜

吳千語與施伯雄在2023年12月於香港登記結婚，翌年8月在意大利補辦盛大婚禮，轉眼二人已經結婚兩周年。日前千語的好友在小紅書上載一段短片，透露跟千語夫婦等人一同聚會，聚會途中侍應突然推門送上一個綠色蛋糕，朋友們都即時起哄，此時施伯雄走到千語身後，千語卻一臉茫然，甚至疑惑反問老公：「蛋糕你整㗎？你買㗎？」身旁朋友即時代答：「Brian（施伯雄）整㗎！」並配上字幕交代女主角太忙，所以忘記了這一個大日子。

吳千語第一時間反應不過來。（小紅書截圖）

吳千語又驚又喜！（小紅書截圖）

網民反應兩極

事實上，千語早前才公開表示與丈夫聚少離多，今次施伯雄特意準備蛋糕，千語卻大頭蝦忘記紀念日，有網民就認為她對老公不太上心，不過亦有網民為她護航，指他們登記結婚和擺酒的日子不同，可能有所混淆亦是人之常情，加上從影片中兩人的自然互動可見，就是一般夫妻的相處，平淡而真實，無需過度解讀。

網民對吳千語反應兩極，有網民就認為她對老公不太上心，不過亦有網民為她護航，指他們登記結婚和擺酒的日子不同，可能有所混淆亦是人之常情。（小紅書截圖）