55歲阮小儀引退嫁人另一半被起底　森美有份食飯：保護呢段愛情

恭喜小儀！現年55歲的前商台DJ阮小儀趁今日（25日）聖誕節，無預警在社交平台放閃，公開一張與男士撐枱腳的照片。雖然小儀沒有公開男方身份，但相中二人的無名指均戴上戒指，小儀冧爆表示：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。 🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️聖誕🎄快樂」，消息一出獲圈中好友一致留言恭賀，令人大為震驚，好拍檔森美亦留言：「❤️❤️❤️❤️❤️」，祝福小儀！

小儀今日聖誕節拋下震撼彈。（IG圖片）

小儀晒出疑似婚戒。（IG圖片）

一眾圈中好友送上祝福！（IG圖片）

小儀另一半被起底

小儀在今年10月宣布離開效力31年的商台，有指今次「收咪」就是希望能全心全意投入新婚生活。據網媒《娛樂山》報道指，獲知情人事爆料，小儀的另一半是從事汽車事業，二人透過朋友介紹認識，交往期間高度保密，不少商台的同事都被蒙在鼓裡，即使知情亦要守口如瓶，保護這裸愛苗。

森美：希望大家都唔過問更多

有份出席疑結婚飯局的森美今日（25日）回覆《香港01》，他說：「唔係一個婚禮，係同屋企人食咗飯，都好開心呀！」但對於小儀另一半身份，森美卻三緘其口說：「關於佢哋嘅愛情，我知嘅時候就有一句好重要嘅說話，就係保護脆弱嘅愛情。因為愛情真係好難能可貴，好脆弱，所以我盡量保護呢段愛情，希望大家都唔過問佢哋之間更多，希望佢哋未來能繼續愈來愈愛。」問到小儀另一半是否從事汽車行業，森美續說：「呢段愛情我要好好保護，關於佢另一半資料問番佢自己，我要保護證人，唔透露嘞。」

小儀好重視森美呢位拍檔，森美有份出席食飯。（IG@kittyyuen）

小儀早前「收咪」，叠埋心水做人妻。（IG@kittyyuen）

有指小儀另一半從事汽車行業。（IG@kittyyuen）

小儀早前離開商台。（IG@kittyyuen）

當日眼濕濕。（IG@kittyyuen）

找到愛自己的人

而小儀回覆《香港01》時，表示：「感謝大家的祝福❤️我沒有特別說話補充，因為都係同大家一樣，找到自己愛的 和愛自己的人就足夠。知道大家會好好祝福我，感謝。願大家都喺普天同慶嘅聖誕節 擁有愛與健康，享受生活中的每一刻！