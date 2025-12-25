何超雲感情生活精彩不愁寂寞如沐春風　對鏡做gym狂騷誘人身材

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。但又有傳兩人復合了並把戀情低調處理，甚至有指兩人月前更疑似一起歐遊。然而今年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，疑似有新戀情。本月初何超雲更帶同疑似新歡入場睇楊千嬅演唱會，期間又大方合照。

疑似有新戀情的何超雲近月來日子都過得相當開心，經常出埠旅遊，四處玩樂享受美食，不過她卻沒有吃胖，一直keep住Fit爆身材。因為何超雲空閒時都會努力做運動，已不止一次在IG分享她做Gym的短片，昨日她又於IG story曬出自己做Gym的片段。片中何超雲身穿運動Bra top和瑜伽褲在操肌，看來是在努力操練背肌和雙臂肌肉。該片是從何超雲的背面拍攝，她對住鏡子做Gym可以看到她的豐滿上圍，性感誘人。何超雲多年前的身材一度圓潤了不少，但隨着年紀漸大，她反而越來越Fit，狀態絕佳。

