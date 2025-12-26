前TVB小花再搬豪宅搞聖誕Party　嫁有米老公榮升馬主夫人生活富貴

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。婚後積極備孕的陳詩欣，今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男，7月順利誕下囝囝Liam，正式榮升人母，不時分享湊仔生活，幸福滿瀉！日前趁着聖誕佳節，陳詩欣相約好友到家中開Party，亦是她搬屋後第一次搞聖誕Party！

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！（IG@eunicechanszeyan）

一家三口溫馨合照。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣搬屋後開聖誕Party曝光豪宅

早前陳詩欣曾在IG玩「你問我答」時透露將會搬屋，而日前她就在新屋搞聖誕Party，邀請了好姊妹余香凝（Jennifer）一家及鄧穎堯（Yoyo），相中所見，豪宅裝修簡約溫馨，空間闊落，客廳一邊設有圍欄，讓小朋友有活動空間，更擺放了一棵聖誕樹，一家三口在聖誕樹前合照，相當溫馨！

陳詩欣曾在IG玩「你問我答」時透露將會搬屋。（IG截圖）

大玩「你問我答」。（IG截圖）

搞聖誕Party。（IG截圖）

空間大。（IG截圖）

一家三口合照。（影片截圖）

景觀開揚。（IG截圖）

陳詩欣老公。（IG截圖）

Cute！（IG截圖）

一家三口溫馨合照。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣榮升馬主夫人

據知陳詩欣老公陳爾正中學就讀名校聖保羅書院，畢業後到世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）就讀，回港後從事文化創意產業，現時是活動創辦人兼世界級派對搞手，與富三代鍾培生亦為好友。早前陳爾正更升呢做馬主，榮升馬主夫人的陳詩欣又經常在社交平台分享闊太日常，羨煞旁人！

孕照！（IG@eunicechanszeyan）

婚後淡出幕前。（IG@eunicechanszeyan）