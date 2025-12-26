75歲李司棋與女兒歡度聖誕　曾因離婚母女失聯7年重修舊好

現年75歲的李司棋近年淡出幕前，但就活躍於社交平台，不時分享日常生活及下廚短片，化身「長輩級KOL」。曾歷兩段婚姻的李司棋，與首任丈夫葉志鵬育有一女葉子青，當年李司棋離婚後女兒選擇跟爸爸生活，兩母女有7年時間完全沒有聯絡，但其後重修舊好。日前趁着聖誕佳節，李司棋就同女兒一起食大閘蟹大餐過平安夜，非常溫馨！

李司棋近年活躍於社交平台。（IG@leeszekee）

慶祝生日。（IG@leeszekee）

明艷照人！（IG@leeszekee）

李司棋同女兒過平安夜

李司棋在IG分享合照，並寫道：「和子青一起過聖誕，快樂的聖誕節，祝大家聖誕快樂新年蒙福。」相中所見，李司棋同女兒葉子青齊齊食大閘蟹，又舉杯慶祝，兩人更在聖誕樹前合照打卡，當中葉子青繑實媽媽手臂，可見兩母女感情極好！李司棋在1971年與法醫官葉志鵬結婚，3年後誕下女兒葉子青，但在1989年發現老公有第三者而離婚，當時女兒選擇跟爸爸生活，對此，李司棋曾在接受好友黎燕珊訪問時坦言傷心欲絕：「當時我坐移民監，囡囡同爸爸喺香港，我哋相處時間少，加上我對阿女管教一直比較嚴，所以小朋友好正常想跟爸爸。」

李司棋同女兒葉子青一起食大閘蟹大餐過平安夜。（IG@leeszekee）

李司棋同女兒葉子青一起食大閘蟹大餐過平安夜。（IG@leeszekee）

兩人更在聖誕樹前合照打卡。（IG@leeszekee）

當中葉子青繑實媽媽手臂，可見兩母女感情極好！（IG@leeszekee）

李司棋母女曾失聯7年

自此兩母女有7年時間完全沒有聯絡，直至1997年，女兒主動行出第一步，致電媽媽李司棋並慢慢重建關係，兩母女重修舊好，2016年兩人更一起參與節目《帶阿媽去旅行》，成為無所不談的母女。而葉子青亦曾經歷兩段失敗婚姻，她與首任丈夫吳海謀的婚姻僅維持4年，2015年她與任職電視台高層的第二任丈夫Anson因生活節奏不同而分開，至2023年與從事攝影工作的男友再婚，正式展開第三段婚姻，李司棋亦有飛往加拿大見證女兒婚禮，開心女兒找到好歸宿，場面溫馨熱鬧。

李司棋陪葉子青出席母校晚宴。（IG@leslieyip0911）

李司棋陪葉子青出席母校晚宴。（IG@leslieyip0911）

李司棋話見到囡囡跟成班同學仔久別重逢，個個開心又激動。（IG@leeszekee）

好幸福！（小紅書圖片）

點擊睇更多葉子青出嫁靚相：