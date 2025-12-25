羅啟豪無懼《中聲》競爭大　坦承每屆質素越嚟越高：只可做好自己

憑選秀節目《中年好聲音》彈起的羅啟豪，人氣有升無跌，今（25日）聖誕節就現身會展出席「香港冬季購物節2025」活動，在現場唱了多首歌曲與廣大民眾一起歡度聖誕，氣氛相當之好。

羅啟豪同在場粉絲大合照。（陳順禎 攝）

而在接受《香港01》訪問時，問到今日聖誕節正日如何度過時，他就二話不說：「希望可以攝到時間同屋企人食飯。」因為他今晚還要為明天的活動進行綵排。而他亦提到最近在外國的親戚趁聖誕節回港，但因有工作在身都沒有機會一起聚餐：「其實我係Miss咗好多餐。（佢哋有冇睇你演唱會？）有呀，全部都有嚟睇，（有冇畀咩意見？）讚囉！因為好多喺外國住嗰啲都係第一次睇我演唱會。」

羅啟豪因有工作在身，所以錯過了很多與家人的聚餐活動。（陳順禎 攝）

另外，他亦透露在去年粉絲舉辦的聖誕市集中，特意錄製了聖誕歌，而今年又錄製了聖誕歌，故打算每年聖誕節推出一首聖誕歌，希望能集合多一些歌推出一張屬於聖誕節的專輯。而當問到滿意今年的成績嗎？他就表示滿意，並透露明年1月份會推出新歌《月球上的藍玫瑰》，而在早前的演唱會上，他亦已率先演唱新歌，續問到在曲風會不會作出「唱跳」的新嘗試，他就表示：「有節奏或者快歌我會勇於嘗試，跳呢樣嘢留返睇吓舞台嘅需要。其實我鍾意嘅，但唔知大家會唔會接受呢樣嘢。」

羅啟豪表示有留意《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

最後，提到身為《中年好聲音》第四季，他亦表示有收看，還認同今屆的質素相當高：「其實每一屆比每一屆都好高，可能因為第一屆比較純粹啲唔知發生咩嘢事，亦都個版圖越嚟越擴大，所以越來越多朋友去參加係好犀利。（有冇睇藝人區？）我覺得好多位都好犀利。」續問到《中》節目陸續捧紅多位歌手，擔不擔心競爭大少了一工作機會呢？他就揚言：「我只可以做好自己，我覺得工作機會都係自己爭取返嚟，除咗工作以外，希望可以推出多啲歌，咁作為一個歌手需要多啲原創歌，先至叫可以奠定一個位置。」還藉此很感謝歌迷會的歌迷去幫忙作宣傳並給予支持。

羅啟豪表示有留意《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）