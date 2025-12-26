阮小儀拋震撼彈宣布結婚　Tim＠Dear Jane：佢開心先至話畀大家聽

人氣樂隊Dear Jane今（25日）現身會展出席「香港冬季購物節2025活動」，在現場一連唱三首歌曲與大家共度聖誕，氣氛相當之好。而在接受傳媒的訪問時，問到聖誕節如何度過，主唱Tim（黃天翱）就表示同家人度過：「我哋每年都會買晒啲禮物，跟住24號晚就同佢哋（子女）講：『今晚早啲瞓喇，聖誕老人嚟啦喎。』跟住我哋就會叫佢擺杯奶同整啲曲奇喺度，寫封信畀聖誕老人，跟住佢哋瞓咗覺之後，我哋就會做我哋啲手腳，到第二朝起身嘅時候，佢哋就會話『聖誕老人真係嚟咗喎。』好開心。（佢哋有冇問世界上係咪真係有聖誕老人？）有呀，你同佢講冇佢都唔信，大嗰個開始估到咩一回事。」而他們亦表示忘記了買聖誕禮物給另一伴，但相信另一伴會明白的，因為作為藝人始終工作不定時，難免會忘記一些事情。

Dear Jane同粉絲合照。（陳順禎 攝）

Dear Jane明年會去不同地方開唱。（陳順禎 攝）

而提到早前在香港完成成軍20周年演唱會，問到會不會衝出香港以外地方開唱，Tim就表示：「嚟緊三月已經確定咗去澳洲、美加、星馬同埋英國，咁樣鋪排落去。」而在旁的Howie（翁厚樑）亦透露明年將有一個計劃：「跨幾隻碟嘅一個project。」需要創作、製作、錄音等，揚言明年會好忙。

Howie透露明年會好忙。（陳順禎 攝）

另外，提到小儀（阮小儀）在今日無預警宣布結婚，Tim就表示：「佢講得出嚟，即feel到幸福同埋開心先至話畀大家聽，所以戥佢開心。（之前知唔知佢有另一伴？）冇乜點理，但又唔surprise，我覺得會有嘅，同埋佢都似將佢啲私生活比較收埋啲。」替對方感到開心。