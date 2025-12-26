丁子朗聖誕節落鬧市為男配角拉票出盡奇招：同大家Free Hug

昨日（25日）是聖誕節，不少藝人都選擇陪屋企人或過二人世界，但入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」十強的丁子朗就選擇在這天出動拉票！他昨日下午在銅鑼灣街頭進行拉票活動及與粉絲見個面，最驚喜的是現場有一架大型「應援車」，不停循環播放他在劇集中的精華片段。

丁子朗接受《香港01》訪問時表示見到應援車後表現得既驚喜又尷尬，他笑言：「好神奇啊！首先我完全冇諗過，係一個好大嘅驚喜。我都係第一次見到，甚至有啲受寵若驚，同埋有少少尷尬添。（點解會覺得尷尬？）。因為喺條街度不停播住自己條片囉。可能其他人睇返自己嘅劇都會有啲尷尬，而家係喺條街度播自己套劇，仲要叫大家睇，我都有啲驚㗎。」

丁子朗被問到劇中最難忘是哪一個畫面，他即笑指：「我諗剪片嗰位一定係好有心思，特登剪咗啲我唔著衫嘅片段出嚟。我真係好驚，好尷尬。本身我都係一個比較外向嘅人，但見到咁樣即刻變咗個『I人』。」現場亦聚集了不少支持者，更有粉絲特意前來為他加油及投票。

丁子朗透露31號會與粉絲一同倒數，更會現場獻唱新歌：「因為大家聽我做Show都係唱嗰幾首歌，今次有新歌聽，大家可以期待吓。」被問到會用什麼招數拉票時，丁子朗就大方表示：「我有諗過送小禮物或者同大家Free Hug（自由擁抱），想俾啲溫暖大家，大家記得投我一票呀！」見到丁子朗咁落力，睇嚟對今年男配角一獎真係信心十足！

