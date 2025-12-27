爸爸去哪兒｜王詩齡成功躋身上流　18歲靚仔外國留學傳私生活混亂

內地綜藝節目《爸爸去哪兒》系列大受歡迎，捧紅當中不少萌娃。而多年過去後，萌娃們都長大成人，其中有多位關注度較高，吳鎮宇兒子吳費曼與「奧運冠軍」楊威兒子楊陽洋分屬好友、著名女主持李湘的女兒王詩齡過着上流社會生活且星味十足、張亮兒子張悅軒被傳私生活混亂，令人大跌眼鏡等，現正為大家更新他們的最新動向。



吳費曼與楊陽洋成好朋友

吳鎮宇兒子吳費曼與「奧運冠軍」楊威兒子楊陽洋是《爸爸去哪兒》第二季的參加者。沒想到二人因節目而結緣成為好朋友，近年楊陽洋留港讀書，吳費曼亦趁機與好朋友多相聚，早前二人更一起坐地鐵被不少網民捕獲，可見留着中長捲髮的吳費曼，身型高大，顯得比同齡人成熟，而背着書包的楊陽洋身材瘦削，大家在地鐵車廂內各自玩着手機。

另外，在今年的萬聖節，他們二人一起玩Cosplay扮蜘蛛俠，還拍攝了許多照片，無論在等電梯時還是在吃飯時都拍照留念，吳費曼留言表示：「今年萬聖節有蜘蛛曼和蜘蛛羊。」足以可見，他們的友誼是多麼的深厚了。

吳費曼與楊陽洋成為好朋友，二人在香港不時約見面。（微博圖片）

一起坐地鐵被不少網民捕獲。（微博圖片）

王詩齡星味十足富貴逼人

現年16歲的王詩齡是《爸爸去哪兒》第一季的參加者，當年參加節目時，她只有4歲而已，模樣肥嘟嘟十分可愛。但隨着年齡增長，現在的她已長得亭亭玉立，已成美少女了。

王詩齡小時候非常的可愛。（微博圖片）

目前在英國留學的她，在讀有「公主母校」之稱的Benenden School，據指一年學費約為36萬港元，而英國安妮公主（Princess Anne）和賭王女兒何超欣亦是該校畢業。另外，王詩齡亦不時隨着媽媽李湘參加上流社交活動，就好像曾參加在倫敦邱園（Kew Gardens）舉辦的 「Wonders of the Wild」，她以鮮黃色長裙，搭配鑽石手鍊及頸鍊現身，還和安德魯王子的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）合照，最近更與父母一同現身哈爾濱參加肖邦晚宴活動，身穿着粉紅色禮服，。（）王年齡詩１微博２圖片，整體打扮絕對比同齡人成熟，已成功打入上流圈子。

王詩齡成功躋身上流社會。（王詩齡微博圖片﹑李湘微博圖片）

王詩齡

張悅軒（天天）外國留學傳私生活混亂

現年18歲的張悅軒是《爸爸去哪兒》第一季的參加者，其絕對遺傳了爸爸張亮的模特兒身高，父子同框合照直逼188cm的爸爸張亮，整個人顯得成熟。但早前有傳他因為不受教，所以就被送往去美國留學，爆出在美國疑私生活混亂，甚至引致女同學懷孕，令到對方父母要報警求助。對此，張悅軒有就傳聞已報警立案處理，而張亮更透過工作室發出聲明指：「所有不實言論、話題及各類衍生內容，均屬惡意捏造，毫無事實根據。」強調已侵犯他們的合法權利，表明已委託律師對涉嫌侵權的內容進行全面取證，並將對情節嚴重、拒不刪除侵權訊息的責任方依法提起訴訟，堅決追究其法律責任，絕不姑息。

張亮、張悅軒曾一同參加《爸爸去哪兒》第一季 。（微博圖片）

張悅軒已18歲了。（微博圖片）

張悅軒身高直逼爸爸。（微博圖片）

田亮女兒田雨橙成網球好手

前奧運跳水金牌得主田亮的女兒Cindy（田雨橙）是《爸爸去哪兒》第一季的參加者，不經不覺現在的她已17歲了，並遺傳了爸爸的運動細胞，熱愛打網球，而她早年亦上過澳洲網球名將曉域的課程，接受網球訓練指導。她曾在2023年參加在新加坡舉行由ITF（國際網球聯合會）舉辦的世界網球巡迴青少年賽等，一步一腳印發展網球興趣，所以有不少網友都看好她日後在體壇的發展。

田雨橙已經17歲了。（田亮微博圖片）