朱孝天被飛出F4同相信音樂撕破臉　劇情突反轉跪低道歉

台灣經典男團F4早前於五月天的演唱會中「世紀合體」，之後更傳出F4會舉辦演唱會，已經令不少粉絲相當期待。但是隨着言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信及周杰倫世紀合體推出新歌《恆星不忘Forever Forever》，再加上F3及宣布與阿信舉辦演唱會，決定飛起朱孝天，他便是一連串公開對相信音樂及阿信表達不滿。

F3與阿信舉辦演唱會，飛起朱孝天。(微博圖片)

朱孝天除了對阿信表達不滿之外，更對F4另外三名成員開撕，實行劇情大暴走，他的行為無疑令一班帶有期望的粉絲蒙上一層陰影。朱孝天表示自從9月開始有F4合體的消息傳出後，他一直受到不少的精神壓力，亦干擾到他的工作及私人生活，導致其身心疲累。昨日（25日）事情突然來個大反轉，他在社交平台發聲明道歉，坦言自己因情緒失控而發表了有失妥當的言論：「事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」

朱孝天坦言自己因情緒失控而發表了有失妥當的言論。(ig圖片)

朱孝天發聲明道歉。(ig圖片)

澄清聲明如下：

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：



自今年九月“F4合體”相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。



在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。



事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。



此外，本人此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。



感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。



聲明人：朱孝天

2025年12月25日

