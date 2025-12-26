呂良偉70歲大壽眾星雲集　高歌跳舞向老婆表白：仙女下凡到我呂家

「凍齡男神」呂良偉日前舉行70歲大壽宴，獲得向華強和向太陳嵐、楊受成和太太陸小曼、胡兵、肥媽（Maria Codero)、溫碧霞、張耀揚、蔡一智、王晶等到場祝賀，星光熠熠，被網民指幾乎半個娛樂圈的人都來了。

呂良偉大壽，幾乎半個娛樂圈明星都出席。（肥媽微博圖片）

現場星光熠熠。（肥媽微博圖片）

而在25日聖誕節正日，呂良偉就在社交網站上貼壽宴時的精貴片段，可見他當晚身穿白色襯衫搭配黑色西裝褲，外搭暗紅色鎏金中式外套，頸上佩戴一條名貴玉佩，整體穿搭帥氣十足。而70歲的他頭髮烏黑，身形挺拔，還在現場高歌與跳舞，活力感滿滿，更有感而發表示：「人生七十，其實我一直得到上天諸多照顧，讓我一生遇到好多貴人，因為這些貴人令我一生，所行每一步路都平平穩穩，安安全全度過每一個關口，遇到有人問我，你覺得人生有甚麼意義？其實我覺得人生是一個體驗的旅程，我好開心有我的朋友和兄弟姊妹，你們同我一起去欣賞沿途的美景，沿途的風光。」

呂良偉非常開心。（小紅書圖片）

唱歌又跳舞。（小紅書圖片）

他還公開向太太楊小娟表白：「我更要感恩的就是我太太楊小娟，一個仙女下凡到我呂家，小娟是我生命中裡邊，非常非常重要的一個寶藏，其實我的座右銘就是，我這一生都沒有失敗，不是成功就是成長，我這一生都沒有敵人，因為他們全部都是我的老師，我不是得到就是學到，我這一生沒有白走的路，做得好就慶祝，做不好就記住，所以我容許一切的發生，因為一切發生，終將有利於我。」

呂良偉與朋友們唱歌。（小紅書圖片）

呂良偉公開向太太楊小娟表白。（小紅書圖片）