【李龍基王青霞】爺孫戀事件簿　王青霞曾小產　李龍基發誓一定娶

75歲的李龍基與細36年的王青霞的戀愛故事，比連載電視劇更峰迴路轉，這段「爺孫戀」由拍拖以來受盡輿論。事件該由去年初開始爆發，有人說王青霞有心呃錢呃感情，有人說李龍基老謀深算，甚至一開頭大家都誤以為王青霞是基哥的第二任妻子。錯綜複雜的關係，混亂無章的劇情，現在立即為大家重新拆解。

李龍基是TVB「御用皇帝」。（網上圖片）

曾有兩任妻子 最後離婚淨身出戶

李龍基結過兩次婚，70年代與第一任妻子結婚，並育有兩女一子，現時他亦升級為爺爺。而第二任妻子，是90年代在深圳認識，沒有子女，兩人於2019年離婚，李龍基聲稱自己是淨身出戶，覺得愧對自己第二任妻子，所以將所有房產都轉給她，自己只留現金。至於點解是愧對？因為離婚全因為第三位女主角－王青霞Chris。

外間第一次知道Chris這個人，是2020年3月，李龍被爆基太太不幸小產，但當時大家都以為是第二任妻子，後來才知道當時所說的是Chris。相隔一年，Chris的真身終於現身，當時傳媒廣泛報道她將手繪畫送贈給藝人、名人，塑造成一名有藝術天份的才女。

網民一致「覺得」圖中左手邊的女士就是基哥太太！（IG@wiyona）

「阿叻」陳百祥亦曾獲基嫂Chris送贈人像畫。（IG@chrisart1017）

王青霞深得圈中前輩愛錫

而Chirs亦好識做，不時陪老公工作及現身朋友聚會，深得圈中前輩愛錫，除常跟米雪、羅蘭等見面外，與才女「白姐姐」白韻琹亦可謂惺惺相惜，經常相約聚會，深得白姐姐愛錫，更會陪入馬場，也曾到訪白姐姐和謝偉俊家中贈畫，並寫上白姐姐的語錄：「明天的憂患，不值得你預支今天的煩惱」。

Chirs陪白姐姐一齊入馬場。（IG@chrisart1017）

王青霞開始炫耀自己 埋下伏線

去到2023年，李龍基自爆兩人未結婚，李龍基指結婚要先問准對方父母同意，禮金多少，他曾想北上見女友家長，但因疫情受阻，如無意外應2023年低調結婚，同好友食餐飯慶祝，不打算擺酒，更大方承認財產確實由女友揸手，希望Chirs「下半世過得好啲」。

同年，Chirs開始自爆自己學歷，李龍基亦曾聲稱女友是一名飛機工程師，懂得駕駛小型飛機。而Chris 又透露報讀了北京航空航天大學EMBA課程，學習營銷管理，更她又在IG透露自己曾到美國求學，IG簡介更寫道：「Leiden University、Stanford University、Pacific States Aviation、Aircraft structural engineering、北京航天航空大學」，大學都讀過3間。

打造「才女」人設。（ IG/@chrisart1017）

相戀經過勁甜蜜

事情發展去到2024年1月14日，《01娛樂》刊出基哥與Chris的獨家專訪，大談相戀經過，二人邂逅非常戲劇性，2011年，基哥在地鐵偶遇當時來香港旅遊的Chris，迎面擦身，基哥覺得她熟口熟面，似是在哪裡見過，就回頭問了句：「我係咪喺邊度見過你？」基哥卻說：「好多人以為呢啲係溝女方法之一，其實唔係，係真係好似喺邊度見過，唔知係咪前一世有知。」Chris就直言當時根本不知道眼前的是個藝人，只是有點面熟而已。後來二人再在半島酒店相遇，慢慢建立起感情。

（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

基哥指，Chris有兩層逾千呎物業，且家境豐厚，根本無需貪圖他的錢。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

自爆學歷證明 反而成為罪證

基哥接受訪問的原意，主要是想澄清兩件事，首先他未有將七層樓轉名Chris，物業是他與前妻離婚時已全數贈予對方；以及他和Chris沒有打算悔婚，純粹是因為Chris家中有白事，而不得不將婚事延期。訪問中除了分享二人的愛情故事外，基哥亦解釋，二人接受訪問是因為Chris當街遇襲，有人當街推跌Chris，使她滿身瘀傷，更罵她「賤人」，叫她「嘔返七層樓出嚟！」、「唔好再呃李龍基」等。為了人身安全，他們不得不透過訪問解釋清楚一些傳聞。

Chris當街被罵「嘔返七層樓出嚟」不特止，更當眾遇襲、由頭傷到落腳。（受訪者提供）

Chris為證明自己是才女，在訪問中所講到自己的家底、學歷、專業資格等，令外界覺得太誇張，開始對其學歷質疑，終進展成假學歷風波的開端。Chris在《01娛樂》專訪中提到，自己10歲就去美國求學，又學彈琴、畫畫、書法等等，家庭條件優渥。

Chris說自己單是學費都超過40萬美金，用10萬美金學揸飛機、12萬美金學直升機等。（受訪者提供）

宣稱透過優才計劃來港

Chris又透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，記者有問可否刊出，她說若要刊出，需把學號遮蔽，因為牽涉到其私隱。

自專訪刊出後，連登討論區網友、YouTuber Smart Travel、伍妞有伍仔、D100 Radio無糧軍師Water等、KTSmagic等等，開始以「找錯處」形式質疑其學歷。

有YouTuber指出這張單據有五點錯誤，因此質疑Chris的學歷。（受訪者獨家提供）

飛行學校學費單、學歷全造假

對於飛行學校的學費單，被指串錯字及錯漏百出，Chris在1月18日向《香港01》改口謂：「當然有（留意）啦，只不過對方的報價才是我關注的地方，因為當時關注的是價格，收到好幾間學校報價，只是我收藏了這個就把當中一個報價拿給你（香港01）看看而已。」對於其學歷等的質疑，Chris再向我們提供飛行學校的上課及駕駛直升機時的情況、課堂資料、北京航空航天大學高級管理人員工商管理碩士試卷及答題紙等。

王青霞再提供自己在直升機上的照片。（受訪者獨家提供）

+ 5

事態嚴重 開始對外封鎖資訊

1月22日起，Chris逐步刪光IG的800多個貼文，基哥向《01娛樂》表示：「因為已經交給法律團隊去處理，所以不便再發表任何言論，見諒！」Chris於1月23日凌晨貼出一些還錢證據、在杭州學直升機的畢業典禮照等，更上載一張對話截圖，指自己「受到死亡恐嚇和不實指控。」同日她再在IG寫道：「一切交給法律公正處理。」並貼上范德偉律師事務所的門外照片，以及諮詢有關人員的情況。她說：「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」

Chris王青霞1月22日刪清IG後，再於1月23日連續更新5篇反擊。（IG：@chrisart1017）

一沉百踩 多方面人士出面討伐王青霞

1月26日晚上，邵子風、水哥主持的YouTube頻道「無糧軍師Water」刊出一些從Chris社交平台取得的舊相，她與一名疑似是美國海軍的男士親嘴、拿著「Bride to be」皇冠的自拍等等，YouTuber質疑Chris 18年向歐陽偉借錢後，幾個月間就與另一名疑似美軍結婚，但同時又與基哥發展，有一腳踏兩船之嫌。

YouTube頻道「無糧軍師Water」指Chris有位美國老公，懷疑她於18年已跟一名疑似美國海軍的男子結婚。（YouTube@無糧軍師Water）

不過翌日（1月27日）基哥就向《01娛樂》嚴正否認戴綠帽，他表示：「我2018年9月尾，去到鳳凰城重見Chris，10月2日離開，10月17號Chris舅父為她開一個生日會，會中有男士提出訂婚！相信如果我沒有出現，好有可能（我強調有可能）訂婚會成事的！後來我離婚後，在2019年的8月才和Chris一齊！請問何來綠帽之事？」他透露Chris 19年4月後已沒返回美國，經常陪在自己身邊，亦再冇見過該名美軍前男友，而同年尾Chris更和對方說清楚，二人早不再是男女朋友關係，基哥補充：「Chris知道自己最愛是誰！前男友亦好理解。」

《香港01》獨家揭發證書造假

1月28日，《香港01》獨家聯絡多個單位，查核Chris的學歷和專業資格真偽，其中美國飛行學校Pacific States Aviation（PSA），簽署證書的PSA主席Rashid Yahya明確表示並無王青霞（Qingxia Wang）的任何紀錄，還反問記者可否採取法律行動追究。

王青霞曾表示學習飛行的學校是Pacific States Aviation，但PSA稱PSA數據庫並沒有「Wang QingXia」的紀錄，故此王青霞從未在PSA就讀課程。（王青霞 Instagram）

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。

而Chris曾展示2019年度中華人民共和國國務院簽發的「國家科學技術進步獎」一等獎證書，該獲獎項目是「ARJ21噴氣支線客機工程」。不過翻查科學技術部發布的資料，主要完成人和獲獎者皆沒有王青霞這個名字。Chris在證書被質疑造假後，已向傳媒改口稱這張證書只是朋友改圖；而「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波，對《香港01》記者表示並不認識王青霞，強調有關獎項的證書只有主要完成人才擁有，但他稱參與研究的人數可以有幾千人。中國航空學會職員回覆《香港01》查詢時則表示，獎項依據獲獎名單為準。

王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，但獲獎的名單沒有她的名字。她其後改口稱證書是朋友改圖。

「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波，是ARJ21新支線飛機的副總設計師，他對《香港01》表示並不認識王青霞。（中國科學技術部網站）

至於最多人關心的美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，翻查史丹福大學工程學院網頁，王青霞證書上的機械工程及計算機科學屬兩個截然不同的學系，雖同樣在工程學院，但未見有任何從屬關係。Chris在被質疑後，曾改口謂自己修讀的是史丹福大學短期課程，惟史丹福大學的學位證書，在「degree of」（學位）後一行，會列出學士、碩士或博士（Bachelor, Master, Doctor），「in」之後一行才會列出畢業學科，如「Master of Engineering in Computer Science」（計算機科學科學碩士）。但非學位課程的證書，不會列出「degree of」，只會列出「certificate」（證書），排版亦有所不同。

美國史丹福大學的證書範本，與王青霞所展示的證書格式有所不同。（網上圖片）

李龍基無懼輿論帶Chris出席TVB倒數活動

假學歷事件爆出後，2月9日李龍基如常出席公開活動，年三十晚（9日）於廟街舉行《除夕倒數迎金龍》的直播節目，但傳媒要求兩人合照時，李龍基原本想與Chris一同合照，並喊著「老婆，老婆」，不過Chris卻急步離開，令李龍基一臉無奈。其後李龍基向在場傳媒解釋因律師的建議，故不接受訪問。

王青霞因逾期居留被扣查

2月18日，Chris因逾期居留被扣查，據法例，最高可被判監2年及罰款5萬元，而逾期居留人士通常都會被逐出境，她於19日提堂，王青霞被控逾期居留等6項控罪，昨日在沙田裁判法院提堂時，辯方替她保釋，遭裁判官拒絕，須還柙看管，案件押後至4月16日再審。

李龍基因需錄影節目，最快21日才能回港。接受傳媒訪問時，他指搵了謝偉俊律師陪同，又指擔心未婚妻王青霞Chris會入獄，之後李龍基更痛哭起來，表示「一定支持佢」，明言未婚妻一定不會捨得離開自己，更深情表白「結婚承諾一定唔會變」。

李龍基首次前往大欖懲教所探王青霞

2月21日，李龍基返港趕往大欖懲教所探望還押中的未婚妻，受訪時更失控爆喊，他說：「有好多嘢原來我一直都唔知，我真係唔知道會咁大鑊，我先頭以為佢只係過期居留啫，唔知原來仲有咁大件事，原來有好多嘢我係唔知既。(嗰啲偽造文書你係咪都唔知情？) 我未見過。(你未見過啲證書？) 我從來未見過，老實講，佢講咁我咪聽囉，身為佢未婚夫，我無理由樣樣都對佢懷疑，樣樣都去check佢，咁樣好唔畀面，亦都好似對佢好唔信任，咁佢講既，我咪唯有相信。真係唔知道會搞到咁大件事。」

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基好傷心。(張祖銘攝)

王青霞一出監就結婚

同日，李龍基探訪完未婚妻王青霞接受訪問表示：「我叫佢唔好擔心，我應承佢，佢一出嚟我會同佢結婚。唔好理外界講乜嘢，我知道佢係真心，希望佢經過呢個教訓，我相信佢之後唔會有啲咩事再欺騙我。」被問到會考慮在什麼地方簽紙，他說：「邊度簽紙都冇所謂。不過應該係好大程度喺國內簽紙。」基哥指今次事件對他和王青霞有很大的教訓。

李龍基今早由廣州返港，即趕去大欖懲教所探女友王青霞

李龍基當住藍天白雲發誓

被問好多人覺得王青霞貪錢先與你一起，李龍基即時向天發誓力證愛人清白：「我當住藍天白雲發誓，我同佢咁多年，我識咗佢咁多年，從來冇喺我身上搵過任何錢，呢個絕對嘅！只不過我啲錢擺喺度，要買餸要買乜嘢咪攞囉！佢唔會攞多，有時候一萬或二萬，最多都係一千幾蚊。咁多年來如果佢真係為咗我嘅錢，唔會發展到今時今日。」

李龍基對此當著藍天白雲發誓，未婚妻唔係為錢才跟他一齊。（梁碧玲 攝）

李龍基對此當著藍天白雲發誓，未婚妻唔係為錢才跟他一齊。（梁碧玲 攝）

2月28日，連續八日多番探訪未婚妻的李龍基，再次接受傳媒訪問時表示不再為他與Chris之間的事再作任何發表，宣布封口。不過，同時間他卻自爆即將推出新歌，歌名叫《雲淡風清》，更說：「其實我個人都係好鍾意低調平淡，因為我覺得平淡真係是福。」不單上，原來李龍基更舉辦迷你演唱會，「有歌聽有嘢食」，每圍$4,000 全包宴兼有沙巴躉、燕窩、有蝦有菜有滷水鵝、還有甜品，酒精更是無限量供應。

李龍基指自己會每天堅持去懲教所探未婚妻王青霞。（葉志明攝）

李龍基（基哥）搞迷你演唱會。（網上圖片）

李龍基激動落淚情緒一度失控

4月16日，Chris於沙田裁判法院提堂，控方在庭上申請加控被告第7條罪名「違反逗留條件期間接受工作」。辯方申請案件押後，希望有足夠時間索取相關文件，獲控方接納。法官將案件押至5月28日再訊，被告繼續還押。李龍基離開法庭時，基哥不斷喘氣激動落淚，情緒一度失控，需要記者從旁安慰，他接受訪問說：「我要俾佢知，我唔會唔要佢，我對燈火發誓，我同佢講唔會，我叫佢唔好睇人哋啲，嗰啲係亂咁寫，我係唔會變嘅。而家案件都交晒俾律師處理，變咗而家我哋都做唔到啲乜嘢。」

李龍基透露身穿紫色衫，用意是希望王青霞在人群中容易識別自己。（葉志明攝）

李龍基談到未婚妻Chris，情緒又激動。（葉志明攝）

談性生活一周十幾次 做一動作證有心有力

李龍基4月時為TVB Plus《奇情谷》節目擔任嘉賓進行錄影，他帶了410封情信上節目，表示想念王青霞全靠書信來維繫感情，他更激罕爆兩人的性生活，當主持火火追問李龍基在性生活上，如何滿足比他年輕37年的王青霞，主持吳若希便說：「都真係需要體力。」李龍基即場做深蹲，且自豪地表示：「我可以做30下，每次30下。」火火問道：「我指同老婆嗰陣時喎？」李龍基即笑指：「唔係，同老婆點可以就咁企喺度啫？」火火追問：「一個星期有冇兩次呀？」李龍基說：「有時唔止，認真，可能身體健康啦！」

李龍基大曬四百多封由未婚妻王青霞寫的信件。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基即場做深蹲。(節目截圖)

5月28日 王青霞和控方就認罪協商

5月28日，Chris再於沙田裁判法院提堂，代表被告王青霞的大律師向法庭申請將案件押後3星期處理，理由是和控方就認罪協商，獲法官批准，將案件延至6月19日提堂，被告人繼續還押。李龍基步出法院，雙手合實禮貌向傳媒表示：「我唔會發表任何嘢，對唔住，我要趕住去律師樓，仲要傾啲關於Chirs嘅重要嘅嘢，對唔住，感謝晒各位，真係唔好意思。」

李龍基離開法院。（梁碧玲攝）

6月19日 王青霞被判刑25個月

6月19日，王青霞承認其中5罪，包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。最終法官判刑25個月。李龍基於庭外被問到會否等待Chris出監獄實行結婚承諾，他咬牙切齒回應：「我一定，經過律師同佢講，我一定會等佢。」

王青霞承認其中5罪。（資料圖片）

李龍基表示一定會等佢。（梁碧玲攝）

7月6日 網民指李龍基舉報王青霞

7月6日，李龍基再次接受《香港01》專訪，他心痛對方而多次當眾痛哭，卻被網民指他扮喊，甚至說他根本就是舉報王青霞的人，對於這些指控，李龍基表示：「我覺得好好笑。呢啲咁嘅理由佢都會諗到出嚟，呢啲人可以做編劇！咁都得，我自己都諗唔到，佢咁嘅藉口都諗到，犀利！」

李龍基再次接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

10月3日 等王青霞出獄就註冊結婚

Chris服刑期間，李龍基奔波探監，又自爆已向Chris求婚成功。10月3日，李龍基再次接受傳媒訪問，被問到王青霞於明年7月7日獲釋一事，表示：「我會喺深圳嗰度接佢，暫時嚟講可以話係安排好晒，等佢出嚟之後重新去生活，希望有個美好啲既將來。我會盡快同佢去註冊結婚，咁佢用李龍基太太呢個名義呢，我就可以幫佢申請落嚟 (香港)。」

李龍基表示等Chris明年出獄後便會擇日與對方結婚。(陳順禎攝)

11月23日 李龍基生日眼濕濕諗起王青霞唔開心

11月23日，李龍基現身亞視節目《今晚不設防》記者會，接受傳媒訪問時又再眼濕濕，指希望2025年可以與王青霞一同慶祝自己生日，而月初生日的他表示生日願望是Chris在獄中健康時，他指：「諗起佢就唔係好開心，因為樣樣嘢都好多限制，不過唔緊要，都係向好嘅方面諗，剩返七個月就可以重獲自由。」基哥透露Chris每日郁有寫信畀自己，主要是分享閱讀嘅書籍，而自己亦每星期都會寫信畀Chris。基哥表示已諗好Chris 出獄後到佛山住，因為對方在當地有物業。

用情至深的李龍基與王青霞的故事暫時告一段落，大家都不知道將來發展會是怎樣，不過基哥始於年紀不小，希望他放鬆心情，好好迎接每一天的到來。

刑滿出獄即被遞解出境

Chris扣減刑期後，在7月7日刑滿出獄，即時被遞解出境，經深圳灣口岸返回內地。李龍基捧着60枝粉紅玫瑰花，在深圳灣口岸入境大廳等候未婚妻，二人不用再隔住玻璃相見，李龍基激動大叫︰「老婆！老婆！」

李龍基等待期間都好激動，喊晒口！（資料圖片/葉志明攝）

好大紥玫瑰花。（資料圖片/葉志明攝）

基哥傳冧爆龍婷

基哥好不容易等到王青霞出獄，但王青霞從此「深潛」、消失於公眾視野，令外界揣測二人情變。早前基哥更被傳媒指與「阿伯殺手」龍婷過從甚密，二人在一個宴會上相遇，基哥見到龍婷即主動上前熱情招呼，旁若無人地密密斟，龍婷更不避嫌地與基哥分享手機內容，頭貼頭極之親暱。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。報導後基哥接受《01娛樂》查詢，激動喊冤：「你當我色狼呀！」

有周刊報道指，李龍基在飯局上原本納悶，見《中年好聲音》的龍婷到場後，就即時生猛晒，旁若無人地密密斟，更頭貼頭睇電話。傾到興起時，基哥更情不自禁地伸手攬著女方雙肩，逗得龍婷眉開眼笑，關係非一般熟稔。（資料圖片）

基哥表示自己跟龍婷只是第二次見面，當晚大把人在場，豈會當眾攬住對方？他怒轟傳媒借位影相，當他是色狼！（IG@staceylongting）

王青霞冬至被爆與另一男人團聚

對於王青霞「失蹤」，基哥透露未婚妻是因為忙著打理父親龐大的家族事業，自己都等她養，還稱二人有「生B計劃」，一切隨緣。不過，YouTube頻道「導遊哥哥」卻在冬至當晚踢爆王青霞與另一男人在佛山家鄉食飯，並宣稱獲得王青霞已婚的鐵證，指她早在 2007 年已經成家立室，目前根本尚未離婚，且育有一名現年約 16 歲的兒子，李龍基回覆稱：「待我了解過之後再答覆你。」

王青霞唔係只坐辦公室嬌嬌女，要落手落腳搬貨。（圖片提供：導遊哥哥）

據YouTuber Hugo指王青霞與另一男人及王媽媽吃飯。（圖片提供：導遊哥哥）

據網上爆料王青霞的「丈夫」姓陳，明顯比李龍基年輕。（圖片提供：導遊哥哥）