陳瀅入手Hermès Birkin 30　笑言肉赤：未見過張卡碌到呢個limit

現年36歲的陳瀅（Jeannie）近年備受力捧，近日忙於在澳門拍攝TVB新劇《璀璨之城》的她，趁着拍攝空檔去Shopping，更入手Hermès Birkin 30，日前她就與好友馬天佑一起拍片開箱，大曬戰利品！

陳瀅近日忙於在澳門拍攝TVB新劇《璀璨之城》。（IG@missjni）

備受力捧。（IG@missjni）

性感！（IG@missjni）

開箱！（IG@missjni）

陳瀅開箱Hermès Birkin 30

陳瀅透露當日行匀全澳門4間Hermès店舖，而且她全程戴着帽及口罩，所以並未被人認出，當時她因下不了決定，就即刻打電話給馬天佑求救，最後她成功入手一個Box皮、銀扣的Hermès Birkin 30：「因為啱啱碌卡嗰陣係一次過碌㗎嘛，我未見過我張卡係碌到呢個limit，我有啲驚，畀啲情緒價值我！」由於Box皮非常不耐刮，容易產生刮痕，所以近年Box皮的新品亦愈來愈少見，非常罕有，猶如停產一樣，令二手市場價格飆升。

趁着拍攝空檔去Shopping！（影片截圖）

當日行匀全澳門4間Hermès店舖。（影片截圖）

Sale另一個offer。（影片截圖）

求救。（影片截圖）

開箱！（影片截圖）

好緊張！（影片截圖）

好緊張！（影片截圖）

好緊張！（影片截圖）

嘩！（影片截圖）

Box皮、銀扣的Hermès Birkin 30。（影片截圖）

好矜貴。（影片截圖）

Hermès Birkin一袋難求

其實Box小牛皮早在1890年代面世，皮質堅硬，手感順滑，自帶柔亮光澤，在經年累月的使用後會留下獨一無二的歲月痕跡。而Birkin早於剛面世時就已經用Box小牛皮縫製，但二手市場上的Box皮包款多為Kelly或Constance，所以Box皮的Birkin絕對是一袋難求，據知炒價高達二、三十萬！

猶如停產一樣。（影片截圖）

型！（影片截圖）

愛惜。（影片截圖）

唔可以濕水。（影片截圖）

濕水約等於報廢。（影片截圖）

唔可以用風筒吹乾。（影片截圖）

開心分享。（影片截圖）

開心！（影片截圖）

肉赤。（影片截圖）

陳瀅出身富裕住3,000萬豪宅

出身富裕的陳瀅，早在2017年就搬入價值3,000萬元的The Austin豪宅，享受獨居生活，有指陳瀅媽媽的第二任丈夫在內地從事房地產生意，有「商場大王」之稱，在廣州有一幢6層樓高的商場。

Fit。（IG@missjni）

Fit。（IG@missjni）

Hermès Mini Kelly II。（IG@missjni）