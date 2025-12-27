鍾培生拳賽｜拳賽商業化勁搵錢？　主辦人鍾培生透露收入嚇親人

鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》，並於賽前一天舉辦過磅儀式及記者會。會後鍾培生接受《香港01》訪問表示，Black Joe和四海早於2年多前就已表示要對打，觀眾也期已久：「聽日就知答案！」

鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》。

日本遠道而來的寫真偶像志田音々及井手美希擔任Ring Girl。

鍾培生：「呢次真係好難，但係四海有個優勢，就係佢超咗磅，而Black Joe就照打，差唔多10磅。四海同Black Joe，（超磅）每0.1公斤三千蚊，所以都要賠返11萬7。（即係未打BJ已經賺咗11萬7？）可以咁理解。」

日本遠道而來的寫真偶像志田音々及井手美希擔任Ring Girl。

鍾培生投資七位數搞拳賽

他透露，為了今次拳賽，連同投資者共投資了七位數中間。那麼又會賺回多少？他點答：「大家要支持我哋，我哋每次賺錢都同對手一齊分成。（O唔OK？）梗係OK啦，我覺得要一齊贏。如果搞拳賽唔搵錢，咁冇人會搞。呢個所有嘢都係搵錢，我哋係推動緊個行業生意，一定要商業化，拳擊手先可以搵食。」他表示，今次有不少贊助商，也能製造出「一齊贏」的結果。

Black Joe。

Black Joe對四海。

他也透露，會將回報再放到下個拳賽中，以求永續經營。「今年搞咗4場都幾攰，希望出年一到兩場，如果真係有好話題人物可能搞多場。」到底鍾培生拳賽可以賺多少？他透露：「七位，七位頂啦，但係大家支持嘅話，希望都八（位數）啦。」

鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》。