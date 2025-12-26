李嘉欣出席聖誕音樂會讀聖經驚艷全場　低胸喱士衫散發成熟女人味

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚17年，婚後一直養尊處優，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。雖然李嘉欣已淡出幕前多年，但保養得宜的她無論樣貌還是身形都保持最佳狀態！適逢聖誕佳節，近日李嘉欣出席聖誕音樂會，再度驚艷全場！

李嘉欣在IG分享靚相，並寫道：「我有幸參加了幾周前舉行的聖經朗讀會，這場音樂會旨在支持受癌症影響的人」。相中所見，李嘉欣身穿精緻刺繡短外套，配搭喱士低胸上衣及黑色皮裙，一身造型低調又不失性感，散發成熟女人味！李嘉欣多年來保持完美體態，背後當然都下了不少苦功，她曾透露每星期都會做大量運動，包括瑜伽、跑步、做gym等等，保持健康生活習慣！

